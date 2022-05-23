Son günlerde birçok nedenden dolayı gözleri üstüne çeken Tesla, yaşanan son olayla yeniden tartışmalara ev sahipliği yapmaya başladı. Kanada'da bir sürücünün Tesla Model Y aracı durduk yere gücünü kaybedip kapandı ve alev aldı. Sürücü kendini, aracın penceresini tekmeleyip kırarak kurtardı.

Otomobillerdeki elektrikli dönüşüm beraberinde yapay zekâ destekli ve dünyayla sürekli iletişim halinde olan akıllı otomobilleri de getirirken, zaman zaman bu otomobillerde ciddi sorunlarla karşılaşabiliyoruz. İşte bu sorunlardan birisi, geçtiğimiz günlerde bir Tesla sahibinin başına geldi.

Kanada’da Jamil Jutha isimli bir sürücü normal bir şekilde yolda giderken sahip olduğu Tesla Model Y’de birden sorun oluştu. 2021 model araç, bir anda güç kaybetti ve tamamen kapandı. Sonrasındaysa aracın hava girişlerinden içeriye duman girmeye başladı.

Kapıları açamadı, pencereyi tekmeleyerek dışarı çıktı:

Tesla Model Y’nin normalde dokunmatik olan ve elektrikle açılan kapıları da araç kapandığı için açılamıyordu. Panik halindeki sürücü, o anda Tesla’nın acil durumlar için araca koyduğu mekanik sistemin farkında olmayarak doğrudan araç camını tekmeleyerek kendisini dışarı attı. Araç, bir süre sonra alevler içinde kaldı.

Söz konusu olayın ardından açıklama yapan Jutha, olayın neden yaşandığını bilmediğini açıkladı. “Birden bataryamdan duman gelmeye başladı. Aracım alev aldı.” ifadelerini kullanan Jutha, Tesla’daki acil durumlar için konulan mekanik sisteminse böyle durumlar için çok da elverişli olmadığını öne sürdü.

Olayın ardından konuşan bir itfaiye yetkilisi de Jutha’nın pencereyi tekmeleyerek kendisini dışarı atacak güce sahip olması konusunda şanslı olduklarını söyledi. Öte yandan araçtaki yangının kaynağının ne olduğu henüz açıklanmadı. Videoyu izleyen pek çok kişi de yangının aslında bataryada başlamamış olabileceğine dikkat çekti.

Bu olay öncesinde henüz geçtiğimiz hafta ABD’de bir başka Tesla Model Y de durduğu yerde yanmaya başlamıştı. Geçtiğimiz haftaki olay da kameralara şöyle yansımıştı: