Hyundai'dan Milyarlarca Dolarlık Elektrikli Araç Fabrikası

Güney Koreli otomobil devi Hyundai, ABD'de 5,5 milyar dolarlık elektrikli otomobil fabrikası kuracağını açıkladı. Dev şirket, bu hamlesiyle ülkedeki elektrikli araç pazarında lider olmayı amaçlayacak.

İklim değişikliklerinin etkilerini hızla artırmasıyla birlikte karbon emisyonlarının önemli bir kısmına neden olan otomotiv sektörü, daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru hamleler yapmaya çalışıyor. Dünya çapından birçok şirket, fabrikalar kurarak önümüzdeki yıllarda araç filolarını tamamen elektrikli otomobillere geçirmeye planladıklarını duyuruyor.

Geçtiğimiz günlerde bu konuda bir hamlenin Subaru’dan geldiğini ve dev şirketin ilk elektrikli otomobil fabrikasını ne zaman açacağını açıkladığını sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise birkaç hafta önce NFT dünyasına adım atan Güney Kore merkezli otomobil devi Hyundai’den elektrikli araç sektörüyle ilgili büyük bir hamle geldi.

Hyundai, ABD’de 5,5 milyar dolarlık elektrikli otomobil fabrikası kuracak

Gelen haberlere göre Hyundai Motor Group, ABD’deki ilk elektrikli araç ve pil üretim tesisini inşa etmek için anlaşma imzaladı. Yapılan açıklamalarda fabrikanın ülkenin Georgia eyaletinde kurulacağı ifade edildi. Bunun yanı sıra tesisin 5,5 milyar dolar değerinde olacağı ve 8.000 kişiye iş imkânı tanıyacağı da gelen açıklamalar arasında yer aldı.

Eyalet valisi Brian Kemp, açıklamalarında Hyundai’ı yenilikçi bir gelecek kurmak için Georgia’da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ve tesisin eyalet tarihindeki en büyük ekonomik kalkınma projelerinden biri olacağını belirtti. Ayrıca şirketin yöneticilerinden gelen açıklamalarda, tesisin inşasına Ocak 2023’te başlanmasının, 2025’in ilk yarısında ise fabrikasının tamamlanmasının planlandığı aktarıldı. Bunun yanı sıra tesisin yıllık 300.000 adet araç kapasitesine sahip olacağı ve şirket tarafından 1 milyar dolarlık daha yatırım almasının beklendiği de gelen açıklamalarda yer aldı.

Önümüzdeki yedi yıl içinde küresel araç filsonun %27’sini elektrikli otomobillere dönüştürmeyi planlayan Hyundai, bu hamlesiyle Tesla’nın dominant olduğu ABD’deki elektrikli araç pazarında lider olmayı planlıyor. Ayrıca pil üretimiyle elektrikli araç bileşenleri konusunda istikrarlı bir tedarik zincirinin oluşturulmasının da amaçlandığı aktarılıyor. Son olarak dev şirketin, geçtiğimiz günlerde elektrikli araçlar için Güney Kore’ye 2030’a kadar 16,5 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladığını da ekleyelim.