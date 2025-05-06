Tesla, resmî X hesabından Türkiye'ye yönelik açıklamalar yaptı. Yapılan bu açıklamalarla uygun fiyatlı modellerin envantere ne zaman ekleneceği gün yüzüne çıkmış oldu. Tesla almak isteyenin bu tarihleri not alması gerekiyor.

Dünyanın önde gelen elektrikli otomobil üreticisi Tesla'dan, Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Tesla Europe & Middle East isimli X hesabından yapılan açıklamada uygun fiyatlı Model Y'lerin bir daha ne zaman envantere ekleneceği resmî olarak duyurulmuş oldu. Eğer bir Tesla Model Y planınız bulunuyorsa bu tarihleri bir yere not etmenizde fayda var.

Yenilenen Tesla Model Y'nin yüzde 10 ÖTV dilimine giren uygun fiyatlı versiyonu, Türkiye'ye efsane bir fiyattan girdi. Ancak Tesla, ilk aşamada sadece birkaç adet Model Y'yi envantere eklemişti. Hâl böyle olunca eldeki otomobiller de dakikalar içerisinde tükendi. Bunun farkında olan firma da daha fazla yeni Model Y için kolları sıvamış durumda. Peki yeni Tesla Model Y, Türkiye'de ne zaman envantere eklenecek?

Yüzde 10 ÖTV'li Model Y istiyorsanız bu tarihlere dikkat:

Tesla'nın resmî hesabından yapılan açıklamaya göre yeni Model Y'nin envantere eklenme tarihleri şöyle olacak:

7 Mayıs saat 18:00

9 Mayıs saat 18:00

14 Mayıs saat 18:00

​

Tesla Europe & Middle East hesabından yapılan resmî açıklama şöyle:

Araç satın alma deneyiminizi olabildiğince sorunsuz, şeffaf ve keyifli hale getirmeye kararlıyız. Yeni Tesla’nızı 45 günlük yasal süre içinde teslim edebilmemiz için satış sürecimizi gerektiği şekilde iyileştirerek hazır envanter bazlı araç satışına odaklandık. Bu sayede Giga Berlin üretim kapasitemizi verimli bir şekilde kullanabiliyor, Türkiye’ye sevkiyatı yönetebiliyor ve liman, gümrük ve teslimat hazırlıklarını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Hazır araçlar sunarak belirsizlikleri ortadan kaldırıyor, Envanter sayfasındaki araç tercihinizden, teslimata kadar olan süreci daha hızlı ve güvenilir hâle getiriyoruz.



Sizden gelen geri bildirimleri sürekli dinliyor, sürecin her adımını iyileştirmek için bir ekip olarak çalışıyoruz. Sürdürülebilirliği ve memnuniyetinizi yaptığımız her şeyin merkezine koyuyoruz.



Satın alma planlamanızı kolaylaştırmak için, yaklaşan envanter listeleme zamanlarını önceden paylaşıyoruz:



-7 Mayıs saat 18:00

-9 Mayıs saat 18:00

-14 Mayıs saat 18:00