Tesla’nın yenilenen Model Y aracı, yapılan güncellemelere rağmen Ocak 2025’ten bu yana beklenen satış başarısını gösteremedi.

Tesla, geçtiğimiz yıl satış rekorları kıran Model Y’yi yenileyip bu yılın başlarında yeniden piyasaya sürdü. Fakat raporlara bakılırsa yeni versiyon beklenen ilgiyi pek göremedi.

Tesla, ocak ayında dış tasarımı yenilenen, menzili artırılan ve gelişmiş sürüş destek sistemi FSD ile donatılan yeni Model Y’yi tanıttığında büyük ilgi görmesini bekliyordu fakat yapılan bu güncellemelere rağmen Model Y'nin teslimat adetlerinde düşüş görüldü. Hâliyle yaşanan bu düşüş şirketin borsa performansını da olumsuz etkiledi.

Yüzde 0 faizli satışlar bile hisselerdeki kayıpları durduramadı

Yılın ilk aylarında Tesla hisseleri %16 değer kaybetti. Analistler, bu düşüşün doğrudan satışlardaki yavaşlamayla bağlantılı olduğunu açıkladı. Avrupa’da %0 faizli finansman kampanyaları başlatılırken ABD’de ise %1.99 faiz veya sıfır peşinat seçenekleri sunuldu. Tesla, bu tür teşvikleri yeni modellerde genellikle nadiren uyguluyordu.

Uzmanlar üretim maliyetleri yüksek olan bir modelde indirim yapılmasının kâr marjlarını düşürebileceğine dikkat çekti. Öte yandan birçok bölgede aracın hemen teslim edilebilmesi de talebin beklenenden düşük kaldığını ortaya koydu.

Yeni Model Y’nin satışa sunulmasının ardından Tesla hisselerinde sınırlı da olsa bir toparlanma görüldü. Elon Musk, şirketle daha fazla ilgileneceğini duyurdu; aynı dönemde ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimin azalması da hisse performansına bir nebze de olsa pozitif bir etki sağladı.