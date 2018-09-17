Tesla, Ömür Boyu Ücretsiz Süperşarj Hizmetine Son Veriyor

2017 yılının başlarında sonlanması beklenen ancak Tesla'nın insiyatif kullanara halen devam ettirdiği 'ömür boyu ücretsiz şarj' hizmetinde sona geliyoruz.

Tesla Model 3 satın alanların sınırsız sahip olduğu süperşarj hizmetine, mevcut bir Model 3 sahibinden edinebildiğiniz bir referans koduyla da sınırsız erişebiliyordunuz. Daha öncesinde hizmet alanları kapsamayan yenilikle, artık sınırsız süperşarj hizmeti son buluyor.

Bugünden itibaren, referans sistemiyle sınırsız şarj imkanına sahip olma ihtimali ortadan kaldırıldı. Süperşarj hizmeti için Model S, Model X ve Model 3 Performans modeli sahipleri, bir kereye mahsus olmak üzere 100 dolarlık bir ödeme yapmak zorunda olacaklar.

Her ne kadar ücretli bir modele geçilecek olsa da uzunca bir süre önce sonlanması beklenen hizmetin uzun süre devam etmesi hem de 'cüzi' denebilecek bir ücretle devam ettirilecek olması halen sevindirici.