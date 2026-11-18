Tesla'nın Robotaksileri İçin İlk İki Ay Pek de İyi Geçmedi: 8 Kaza!

Tesla Cybercab, Austin’deki lansmanından sonraki iki ayda sekiz kazaya karıştı. Sürücüsüz robotaksi görevlerindeki dört kazada araçların hızı saatte yaklaşık 8 kilometreyi aşmadı. Yaralanma bildirilen iki kaza ise test sürücüsüyle yapılan yüksek hızlı denemelerde yaşandı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresine (NHTSA) bildirilen kazalar iki ayrı sürüş biçimine ait. Seviye 4 robotaksi görevlerinde Cybercab, sınırları önceden çizilmiş bir bölgede sürücüsüz çalışıyordu. Seviye 2 testlerinde ise yazılım sürüşe yardımcı oluyor, direksiyon başında bir test sürücüsü bulunuyordu.

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Sürücüsüz görevlerde kayda geçen dört kazada araçların hızı saatte yaklaşık 8 kilometreyi aşmadı. Test grubundaki Philadelphia kazasında ise Cybercab otoyolda saatte yaklaşık 85 kilometreyle gidiyordu.

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Sürücüsüz görevlerde dört kaza da hafif hasarla sonuçlandı

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Dört olay arasında otoparkta çukura girme ve başka bir araca hafifçe temas etme gibi vakalar var. Bunların ikisinde kusur Tesla’nın yazılımına atfedilmedi.

43 robotaksi raporundaki medyan hız saatte yaklaşık 1,6 kilometre. Yani raporlardaki hızları küçükten büyüğe sıraladığınızda ortada kalan değer bu. Hafif hasarla sonuçlanan dört kazayı da bu koşullarda okumak gerek. Araçlar, sınırları önceden çizilmiş rotalarda ilerliyor ve otoyola çıkmıyordu.

Yaralanma bildirilen iki kaza da yüksek hızlı testlerde yaşandı

Eylülde Philadelphia’daki bir otoyolda, saatte yaklaşık 85 kilometreyle giden bir Cybercab başka bir araca çarptı. Bu, Seviye 2 sürüş desteği açıkken yapılan yüksek hızlı testlerde bildirilen dört kazadan biriydi.

Sekiz kazanın yalnızca ikisinde yaralanma bildirildi ve ikisi de bu test grubundaydı. Yine de sonucu yalnızca hıza bağlamak için bu kayıtlar yetersiz. Araçların gittiği yol da değişiyor, sürüşü kimin üstlendiği de.

Robotaksi havaalanına gidecekse otoyol güvenliği de sınanmalı

Tesla, robotaksi hizmetinde araçları düşük hızda tutuyor ve otoyola çıkarmıyor. Hizmet havaalanı gibi daha uzaktaki noktalara uzanırsa sistemin, otoyol kullanılan güzergâhlarda yüksek hızda da güvenilir biçimde çalışması gerekecek.

Sürücüsüz görevlerin kayıtları, araçların düşük hızda ve sınırları belli bir bölgede nasıl çalıştığına dair fikir veriyor. Otoyoldaki testlerdeyse direksiyon başında bir sürücü vardı. Sürücüsüz bir Cybercab’in otoyol hızında ne kadar güvenli çalışacağı sorusu hâlâ açık.