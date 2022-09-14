Elon Musk'tan Tesla Steam Entegrasyonu ile İlgili Açıklama

Tesla'nın Steam entegrasyonu ile ilgili bir gelişme yaşandı. Elon Musk, daha önce Ağustos 2022 demesine rağmen gerçekleşmeyen Steam entegrasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Piyasaya sürdüğü elektrikli otomobillerle sektörde adeta devrim başlatan Tesla, 2022'nin başında dikkat çeken bir mesele ile gündeme gelmişti. Yapılan açıklamaya göre Tesla otomobiller, Steam entegrasyonuna kavuşacaktı. Tesla sahipleri, bu entegrasyon sayesinde arabalarında Steam'deki oyunlara ulaşabileceklerdi. Bundan kısa bir süre önce konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Elon Musk ise entegrasyon işlemlerinin Ağustos 2022'de tamamlanacağını ve kullanıcıların, Steam'e ulaşabileceklerini söylemişti.

Ancak böyle bir şey gerçekleşmedi. Tesla, geçtiğimiz ay boyunca konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Tesla sahiplerinden de özelliğin kullanılabilir olduğuna dair tek bir bilgi bile gelmedi. Ancak bu meseleyi unutmayan bir Twitter kullanıcısı vardı. O kullanıcı, Elon Musk'ın Twitter'daki bir paylaşımını yanıtlayarak entegrasyonun ne durumda olduğunu sordu. Bu paylaşımı gören Elon Musk, dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"Daha bugün test ettim!"

Elon Musk' tarafından yapılan açıklamada, özelliğin hala test aşamasında olduğu belirtildi. "Daha bugün test ettim!" şeklinde bir cümle kuran milyarder iş insanı, gecikmenin nedenlerine değinmedi. Bununla birlikte, sürecin ne zaman tamamlanacağına ilişkin bir şey de söylemedi.

Tesla otomobiller, Steam oyunlarını gerçekten çalıştırabilir mi?

Tesla, otomobillerinde "Tesla Arcade" ismini verdiği bir bilgi-eğlence sistemi kullanıyor. Bu sistem, fena halde güçlü. Açıklanan teknik verilere baktığımızda, sistemde kullanılan GPU'nun AMD RDNA2 Navi 23 olduğuna şahitlik ediyoruz. Bu GPU'nun gücü, yaklaşık 10 TFLOPS olarak belirtiliyor ki bu hiç de küçümsenebilecek bir durum değil. Zira PlayStation 5'in GPU gücü 10,28 TFLOPS olarak biliniyor. Yani Tesla Arcade, teknik anlamda PlayStation 5 kadar güçlü ve Steam oyunlarını gerçekten de çalıştırabilir.