Tüm Tesla Otomobillerin Tahmini Türkiye Fiyatlarını Hesapladık (Kalbi Olan Uzak Dursun)

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Tesla'nın Türkiye'ye geleceği söylenirken şirketin satışta olan dört modelinin olası Türkiye başlangıç fiyatlarını hesapladık. Sonuç, şaşırtmayacak şekilde bu otomobillere erişimimizin fazlasıyla zor olacağını ortaya koydu.

Elektrikli otomobil devriminin öncüsü olan Tesla, günümüzde 4 modeliyle birlikte milyonlarca yeni elektrikli araç kullanıcısı kazanmaya devam ediyor. Avrupa, Asya, Güney ve Kuzey Amerika’da kendi mağazalarında hizmet veren Tesla, ülkemizdeyse henüz resmi bir mağaza açmamıştı. Tesla’lar ülkemizde yalnızca üçüncü taraf bayilerce satılıyorlar.

Bugün haber manşetlerine yansıyan bomba bir iddiaysa bu durumun çok yakında değişeceğini ortaya koydu. Edinilen bilgilere göre Tesla, sermayesi 50 milyon TL artırılan ‘Tesla Motorları’ şirketi bünyesinde tüm modelleriyle birlikte resmen ülkemize giriş yapacak. Tesla’nın ülkemize girişi her ne kadar sevindirici olsa da, işin acı tarafı da ne yazık ki şimdiden tahmin edilebiliyor.. Ülkemize giriş yapacak Tesla otomobillerin Türkiye fiyatları ne kadar olacak? İşte bunun için günümüz vergileriyle basit bir hesaplama yaptık.

Tesla otomobillerin Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

tesla türkiye

Tesla, bugün Model S, Model 3, Model X ve Model Y otomobillerini piyasada bulunduruyor. Biz de bu dört modelin en temel konfigürasyonlarıyla ülkemizde kaç TL’ye satılabileceğini güncel kur, ÖTV ve KDV oranlarıyla hesapladık. Sonuçlar, halihazırda üçüncü taraf bayilerce ulaşması zor olan Tesla’lara resmen geldiğinde de ulaşamayacağımızı gösteriyor.

Tesla Model S tahmini Türkiye fiyatı

teslam model s

  • Tesla Model S başlangıç fiyatı: 94 bin 990 dolar
  • ÖTV dilimi: Motor gücü 120 kW’ı geçenler
  • Vergisiz TL karşılığı: 1 milyon 271 bin TL
  • ÖTV (%60): 762.600 TL
  • KDV (%18): 366.048 TL
  • Toplam fiyat: 2 milyon 399 bin TL

Tesla Model 3 tahmini Türkiye fiyatı

tesla model 3

  • Tesla Model 3 başlangıç fiyatı: 44 bin 990 dolar
  • Batarya hacmi: Motor gücü 120 kW’ı geçenler
  • TL karşılığı: 601.670 TL
  • ÖTV (%60): 361.000 TL
  • KDV (%18): 173.280 TL 
  • Toplam fiyat: 1 milyon 135 bin TL

Tesla Model X tahmini Türkiye fiyatı

tesla model x

  • Tesla Model X başlangıç fiyatı: 104 bin 990 dolar
  • Batarya hacmi: Motor gücü 120 kW’ı geçenler
  • TL karşılığı: 1 milyon 403 bin TL
  • ÖTV (%60): 841.800 TL
  • KDV (%18): 404.064 TL
  • Toplam fiyat: 2 milyon 648 bin TL

Tesla Model Y tahmini Türkiye fiyatı

tesla model y

  • Tesla Model X başlangıç fiyatı: 58 bin 990 dolar
  • Batarya hacmi: Motor gücü 120 kW’ı geçenler
  • TL karşılığı: 788 bin 540 TL
  • ÖTV (%60): 473.124 TL
  • KDV (%18): 227.099 TL
  • Toplam fiyat: 1 milyon 488 bin TL

Araçların en temel konfigürasyonlarının fiyatları bu şekilde olurken, tüm Tesla müşterilerine sunulan ‘Full Self-Driving Capability (Tam Otonom Sürüş Kabiliyeti)’ özelliğini de satın alırsanız, ödemeniz gereken tutar üzerine 160 bin 580 TL (12 bin dolar) + %18 KDV, yani toplam yaklaşık 190 bin TL daha katmanız gerekecek.

Tesla otomobiliniz için her yıl ödemeniz gereken MTV tutarlarıysa Model 3 haricinde 15 bin 658 TL, Model 3 içinse 9 bin 567 TL olacak.
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Türkiye’deki Tesla şarj istasyonları

tesla supercharge

Tesla, Türkiye’de henüz bir Supercharge noktası oluşturmadı. Fakat Tesla’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre şirket, aşağıdaki 10 şehirde Supercharge istasyonu kuracak:

  • Ankara
  • Antalya
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bursa
  • Edirne
  • Sakarya (Hendek)
  • İstanbul
  • İzmir
  • Konya
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