Tesla'nın Türkiye internet sitesi güncellendi. Bu güncelleme ile yeni Model Y için özelleştirme seçenekleri gösterilmeye başladı. Ancak özelleştirilen Model Y'ler için şimdilik sipariş verilemiyor.

Geçtiğimiz hafta uygun fiyatlı Model Y'yi efsane bir fiyat karşılığında Türkiye pazarına sokan elektrikli otomobil devinden önemli bir hamle geldi. Yenilenen Tesla Model Y'yi bugüne kadar sadece envanter kapsamında satan Tesla, artık özelleştirme seçeneklerine izin veriyor. Gelin hep birlikte detaylara bakalım.

Tesla, hizmet verdiği ülkelerde hem envanter hem de özelleştirme seçeneği aktif olan satışlar yapıyor. Envanter satışları, markanın daha önce konfigüre ettiği modellerden oluşuyor. Yani bu araçlar üzerinde herhangi bir değişiklik yapamıyorsunuz. Özelleştirme seçeneği kapsamında ise satın alacağınız otomobilin renginden tutun da jantlarına kadar onlarca seçenek arasında kendi seçimlerinizi yapabiliyorsunuz. Tesla da yaptığınız seçimlere göre teslimat gerçekleştiriyor.

Tesla'nın Türkiye'deki özelleştirme sayfası böyle görünüyor:

Yeni Tesla Model Y'nin özelleştirme sayfasında araçların başlangıç fiyatlarını görebiliyoruz. Bu bağlamda; arkadan çekiş ve standart menzil versiyon için başlangıç fiyatı, 1 milyon 866 bin 203 TL olarak gösteriliyor. Long Range Dört Çeker versiyonun başlangıç fiyatı ise 3 milyon 465 bin 581 TL.

6 farklı renk seçeneği ile satın alabileceğiniz Yeni Model Y için 32.510 TL karşılığında renk seçimi yapılabiliyor. 40.380 TL'ye çeki demiri eklenebilen otomobil, şimdilik jant seçeneği sunmuyor. Ancak dileyen kullanıcılar, standart olarak sunulan "All Black" iç mekân yerine 35.910 TL değerindeki "Siyah ve Beyaz" iç mekân opsiyonunu kullanabiliyorlar. Burada önemli bir husus var. Hem iç mekân hem de renk opsiyonu kullanıldığı zaman ÖTV dilimi değişiyor ve aracın fiyatı bir anda fırlıyor.

Ancak...

Tesla, Türkiye'deki yeni Model Y için özelleştirme seçeneklerini aktif etmiş olsa da şimdilik sipariş almıyor. Hangi değişiklikleri yaparsanız yapın sağ alt kısımda "Güncellemeleri Al" seçeneğini görüyorsunuz. Ancak bunun kısa bir süre sonra değişeceğini düşünüyoruz.