Dünyanın en büyük küresel yatırım şirketlerinden biri olan The Carlyle Group, RuneScape ile tanınan İngiliz oyun stüdyosu Jagex'i satın aldı. Anlaşmanın detayları açıklanmadı ancak en az 530 milyon dolar değerinde olduğu düşünülüyor.

Yatırım şirketi The Carlyle Group, devasa oyuncu kitlesine sahip Java tabanlı çevrimiçi oyun RuneScape'in geliştiricisi ve yayıncısı olan İngiltere merkezli Jagex stüdyosunu dudak uçuklatan bir meblağ karşılığında satın aldı. Anlaşmanın şartları açıklanmazken The Daily Telegraph, satın almanın en az 530 milyon dolar değerinde olduğunu bildirdi.

Satın alma, dünyanın en büyük ücretsiz oynanabilen çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunu olarak bilinen RuneScape'in 20. yıl dönümünde duyuruldu. 450'den fazla çalışana ev sahipliği yapan Jagex, şu anda en başarılı İngiliz video oyun stüdyolarından biri olarak biliniyor ve bilgisayar haricinde mobil cihazlar için de oyunlar geliştirip yayınlıyor.

RuneScape, bugüne kadar 300 milyondan fazla oyuncu tarafından oynandı:

İlk kez Haziran 2001 yılında yayınlanan ve bugüne kadar 300 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan RuneScape, Mmogchart.com ve Guinness tarafından dünyadaki en popüler MMORPG oyunlardan biri olarak nitelendiriliyor.

Öte yandan satın alımı gerçekleştiren The Carlyle Group, yönettiği 230 milyar dolarlık varlıkla dünyanın en büyük küresel yatırım şirketlerinden biri olarak nitelendiriliyor. Jagex, bunun öncesinde 2016 yılında Çinli bir madencilik şirketine 300 milyon dolar karşılığında satılmış ve Mayıs 2020'de ABD'li holding şirketi Macarthur Fortune Holding LLC'e tarafından bir kez daha satın alınmıştı.

Satın alım sonrası açıklamaya yapan Jagex CEO'su Phill Mansell, RuneScape ve Old School RuneScape için daha fazla içerik oluşturmak ve sunmak için oyun ekibini genişletmeye devam edeceklerini söyledi.