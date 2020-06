Ace Team isimli video oyun geliştiricisi tarafından birkaç yıl önce tanıtılan bir garip oyun The Eternal Cylinder, uzun süren sessizliğin ardından bu sene satışa sunulacak. Gelin oyunun detaylarına hep beraber göz atalım.

The Eternal Cylinder ilk olarak birkaç yıl önce tanıtıldığında garip hikâyesi ve oynanışıyla adından epey bir bahsettirmişti. Fakat günümüze kadar geçen sürede Ace Team, The Eternal Cylinder ile ilgili yeni bir bilgi vermemişti. Oyunu ilk tanıttıkları zamanda Ace Team kurucusu Carlos Bordeu'nun kişisel projesi olan bu oyun, Ace Team'in Zeno Clash oyunları üzerine ağırlık vermeleri nedeniyle bir süre askıya alınmıştı ve birçok oyuncu The Eternal Cylinder'ın artık gerçekten yayınlanacağı düşünmüyordu.

Fakat düşünülenin aksine Ace Team, yaptığı sürpriz bir duyuruyla oyunun kapalı betası için kullanıcı kayıtları almaya başladı. Ayrıca Ace Team, dün ikinci günü düzenlenen Guerrilla Collective etkinliğinde oyunun The Eternal Cylinder - Strange New World isimli yeni bir fragmanını da yayınladı.

The Eternal Cylinder - Strange New World fragmanı:

Yayınlanan fragmana göre oyunun, ilk duyurulmasından bu yana hikâyesi pek değişmemiş durumda. Oyunun hikâyesininse oldukça garip ve alışılagelmedik olduğunu söylemek sanırım hata olmaz. The Eternal Cylinder'de, devasa bir silindirin önünde ne varsa yıkıp geçtiği ve durdurulamadığı bir uzaylı gezegende küçük bir uzaylı olarak oynuyorsunuz. The Eternal Cylinder'de temel olarak oyuncular, ne olduğunu bizim de tam olarak anlayamadığımız top şeklinde ve file benzeyen bir uzaylı türüyle oynayacak. Bu topa benzeyen uzaylı fil olarak oynayan oyuncular, uzaylı ailelerini bir araya getirerek mutasyona uğramaya ve gezegenlerini yok eden silindiri durdurmak için özel güçlere sahip olmaya çalışacaklar.

Eğer The Eternal Cylinder'in kapalı beta testlerine katılmak istiyorsanız oyunun sitesine buradan ulaşıp, private beta kısmından kayıt olabilirsiniz. Oyunun ise tam olarak ne zaman çıkacağı henüz kesin değil. Fakat yapılan duyurulara göre The Eternal Cylinder bu sene içerisinde Epic Games üzerinden satışa çıkacak.