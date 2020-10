Bu ay içerisinde Netflix'te yayınlanan korku dizisi The Haunting of Bly Manor'ın Henry Amcası, yıllar evvel şu anda kült mertebesine ulaşmış bir bilim kurgu klasiğinde de boy göstermiş.

Yaklaşık iki hafta kadar önce Netflix'te yayınlanmaya başlayan The Haunting of Bly Manor dizisi her ne kadar sezonları bağımsız ilerlese de ilk sezonu olarak bahsedebileceğimiz The Haunting of Hill House kadar beğenilmese de korku türünün hayranlarının ilgisini çekmeyi başardı.

Tıpkı The Haunting of Hill House gibi Mike Flanagan tarafından yaratılan ve yine bir kitaptan uyarlanan The Haunting of Bly Manor'da hayranları etkileyen şey dizinin kendisinden daha çok dizideki iki oyuncu daha doğrusu iki oyuncunun geçmişi oldu.

Bly Manor'daki Henry Amca, E.T.'deki Elliot'mış

Hill House'da Hugh Crain'in gençliği olarak karşımıza çıkan Bly Manor'da da dizinin çocuk oyuncuları Miles ve Flora'nın amcaları olarak izlediğimiz Henry Thomas, çocukluğunda da şu an kült mertebesine ulaşmış E.T. filminde Elliot karakterine can vermiş.

Henry Thomas, 1971 doğumlu bir oyuncu ve Steven Spielberg'ün yönetmenlik koltuğunda oturduğu E.T. 1982 yılında sinema salonlarına yolunu bulmuştu. Yani Henry Thomas, E.T.'deki Elliot'ı canlandırdığında 11 yaşındaydı. Yukarıda da gördüğünüz yan yana konulmuş iki fotoğrafın arasında 38 yıl, 38 yaş bulunuyor. Sizce küçüklüğü büyüklüğünü andırıyor mu?

Dizi kadrosundaki oyuncularla ilgili bir diğer ilginç/eğlenceli bilgi de Flora karakterine can veren çocuk oyuncu Amelia Bea Smith ile ilgili. Özellikle dizinin ilk bölümlerinde sıkça tekrar ettiği "perfectly splendid" repliğiyle biraz sinirleri bozan Flora'yı canlandıran Amelia Bea Smith, aynı zamanda Peppa Pig'i de seslendiriyor.

The Haunting of Bly Manor'ı izlediniz mi? İzlediyseniz nasıl buldunuz? Fikirlerinizi ve diziyle ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.