The Last of Us: Part 2'nin bestecilerinden Gustavo Santaolalla, oyunun yeni bir versiyonunun yolda olduğunu açıkladı. Ancak Santaolalla'nın açıklamaları dışında henüz hiçbir bilgi yok...

Geçmişte PlayStation ekosistemine özel olan, bir süredir PC'de de oynanabilen efsane oyun The Last of Us ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir gelişme yaşandı. The Last of Us: Part 2'nin bestecilerinden olan, ayrıca oyunda ufak bir bölümde NPC olarak karşımıza çıkan Gustavo Santaolalla, oyunun yeni bir versiyonu üzerinde çalışıldığını ifşa etti.

Verdiği bir röportajda konuşan Gustavo Santaolalla, "Oyunun bir sonraki versiyonunda oyuncular gelip, benim şarkı söylememi isteyebilecekler." ifadesini kullandı. İşte The Last of Us: Part 2'nin yeni bir versiyonunun geleceği de tam olarak bu sözler sayesinde anlaşıldı. Ancak Santaolalla, geliştirici ekibin neler yaptığına dair hiçbir şey söylemedi.

The Last of Us: Part 2'nin yeni versiyonu ile ilgili hiçbir şey bilinmiyor!

The Last of Us: Part 2'nin yeni versiyonu ile ilgili açıklamanın çok sınırlı olması, oyunla ilgili hiçbir şey bilinmemesine yol açtı. Öyle ki bunun bir remaster sürüm mü yoksa PlayStation 5 için uyarlanan yeni bir remake sürüm mü olduğu belli değil. Kast edilen şeyin The Last of Us: Part 2'nin PC sürümü olabileceğini de unutmamak gerekiyor. Oyunla ilgili daha net bilgiler için Naughty Dog'dan konuyla ilgili resmi açıklamayı beklemek gerekecek. Kim bilir, belki de The Last of Us: Part 3 yoldadır.

The Last of Us: Part 2'nin yeni versiyonu hakkında kafa karıştıran husus, açıklamayı yapan Gustavo Santaolalla'nın ta kendisi. Santaolalla, The Last of Us: Part 2'nin ilk bölümlerinde kendi halinde bir NPC idi. Bir binanın önünde yanında bekleyen köpekle banjo çalan Gustavo Santaolalla, herhangi bir etkileşim imkanı sunmuyordu. Naughty Dog remaster sürüm için bu kadar derinlemesine iyileştirmeler yapar mı? İşte bunu şimdiden bilmenin imkanı yok...