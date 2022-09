Breath of the Wild 2'nin Çıkış Tarihi ve İsmi Belli Oldu

Nintendo, 2017'de çıkan popüler oyunu The Legend of Zelda: Breath of the Wild'ın devam oyununun ismini ve çıkış tarihini açıkladı. Yapımın 12 Mayıs 2023'te bizlerle buluşacağını belirten şirket, oyundan fragman da paylaştı.

Nintendo tarafından geliştirilen aksiyon ve macera türündeki The Legend of Zelda: Breath of the Wild, 2017 yılında piyasaya sürülerek serinin 19. oyunu olmuştu. Yapım, hem oyunseverlerden hem de eleştirmenlerden oldukça iyi yorumlar almıştı. Geçtiğimiz yıllarda ise oyunun devamının geleceği duyurulmuştu.

Ancak The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, yıllar geçmesine rağmen çıkışını yapamadı. Geliştiriciler, ilk önce yapım için 2022’yi hedeflediklerini, daha sonra ise özür dileyerekek 2023’ü blememiz gerektiğini ifade etmişti. Sabırsızlıkla beklenen devam oyunu ile ilgili ise nihayet sevindirici bir gelişme yaşandı. Nintendo, yaptığı yeni açıklamalarla oyunun ismini, çıkış tarihini ve fragmanını bizlerle buluşturdu.

The Legend of Zelda: Tears of Kingdom 12 Mayıs 2023’te çıkış yapacak

Nintendo, açıklamalarında oyunun isminin The Legend of Zelda: Tears of Kingdom olacağını duyurdu. Oyundan ilk fragmanı da paylaşan şirket, herhangi bir aksilik çıkmazsa çıkış tarihi olarak 12 Mayıs 2023’ü hedeflediklerini de açıklamalarına ekledi.

Hyrule’nin eşsiz manzaralarında bizi yeni maceraların beklediğini gösteren fragman, oyunda neler ile karşılaşacağımızı kısa süreliğine de olsa görmemizi sağladı. Görüntüler yapımın son hâlini olmasa da oynanış kısmında bazı geliştirmelerin yapılacağını ortaya koydu. Zelda’nın Hyrule’nin bulutların üstüne çıkışı, gökyüzünde süzülmesi gibi detaylar da fragmanda dikkat çekti.

2017’de çıkan Breath of the Wild, altı yıla yakın sürede yalnızca Nintendo platformunda değil, diğer tüm platformlarda da ciddi bir başarı elde etmiş ve en popüler oyunlardan biri hâline gelmişti. Oyun o kadar sevilmişti ki serinin 8,7 milyon kopya ile en çok satan oyunu Twilight Princess’i ezip geçerek toplamda 25,8 milyon satmayı başarmıştı. Bu nedenle de devam oyunu hayranlar tarafından heyecanla bekleniyordu.