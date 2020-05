The Medium, Xbox Series X ve PC İçin Duyuruldu

Bugün düzenlenen Inside Xbox programı kapsamında karşımıza çıkan bir diğer oyun da yeni psikolojik korku oyunu The Medium oldu. Oyuncular, The Medium’da Marianne isimli bir medyumu kontrol edecekler.

Microsoft’un geçtiğimiz günlerde duyurusunu yaptığı Inside Xbox programı bugün gerçekleştirildi. Program kapsamında Xbox’ın yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X’te göreceğimiz ilk oyunlar oyuncuların karşısına çıktı. Programda herkesin gözü Assassin’s Creed Valhalla’nın üzerinde olsa da diğer oyunlar da fazlasıyla ilgi gördü.

Inside Xbox programı süresince oynanış fragmanı gösterilen oyunlardan biri de The Medium isimli korku oyunuydu. The Medium, özellikle programda gösterilen diğer oyunlara göre çok daha iyi görünen grafiklere sahip olmasıyla dikkatleri üstüne çekmeyi başardı.

Tüyleri diken diken etmesi beklenen The Medium:

Fragmanıyla insanı germeyi başaran The Medium, daha önce Observer ve Layers of Fear gibi başarılı yapımlarıyla karşımıza çıkan Bloober Team tarafından geliştirildi. Psikolojik korku oyunlarının yeni bir örneği olacak The Medium, isminden de anlaşılabileceği üzere bir medyumun hikâyesini konu alacak.

Oyunda kontrol edeceğimiz Marianne isimli medyum, ruhsal dünya ve gerçek dünya arasında geçiş yapabiliyor. Haliyle oynarken insanın tüylerini diken diken etmesini beklediğimiz oyun, bir zamanların gündeme oturan yapımı Silent Hill’den de bazı esintiler taşıyor.

The Medium’da duyacağımız ve insanı daha da gerecek müzikler, Silent Hill’in de müziklerinin altında imzası bulunan Akira Yamaoka tarafından yapıldı. Peki fragmanıyla ilgimizi çekmeyi başaran The Medium, oyun içinde oyunculara ne sunacak?

Oyunun yayınlanan resmi açıklamasına göre The Medium’un hikâyesi boyunca oyuncular, Marianne isimli medyumu kontrol edecekler. Marianne isimli karakterin bulunduğu durum içerisinde hiçbir şey göründüğü gibi olmayacak ve her şeyin arkasında mutlaka başka şeyler bulunacak. Xbox Series X’in yanı sıra PC için de duyurulan The Medium, bu yıl bitmeden piyasaya çıkarak oyuncularla buluşacak.

The Medium için yayınlanan fragman: