The Simpsons'ın 35. sezonunun yayımlanan yeni bölümü, ilk bölümden beri tanınan ve sevilen bir karakterin ölümüne sahne oldu.

İlk olarak 1989 yılında başlayan animasyon dizisi The Simpsons’ın, tarihin en ikonik yapımlarından biri olduğunu söylemek yanlış olmaz. Sprinfield isimli bir kurgusal şehirdeki orta sınıf bir Amerikan ailesinin hikâyesini anlatan bu satirik yapım, 35 yıldır devam ediyordu.

Dizinin şu anda yayımlanan 35. sezonunun son bölümü, hayranları şok eden bir olaya sahne oldu. “Cremains of the Day” ismi verilen ve 21 Nisan’da yayımlanan bölümde, sevilen bir karakter öldürüldü. Önden belirtelim. İçeriğin devamı SPOILER içeriyor. Diziyi takip ediyorsanız ve bölümü izlemediyseniz okumamanızı tavsiye ediyoruz.

1989’da yayımlanan ilk bölümden beri tanıdığımız Larry, son bölümde öldü

The Simpsons’ın öldürdüğü karakter, “Larry” oldu. Harry Shearer’in seslendirdiği bu karakter, ilk olarak 1989’da yayımlanan Simpsons Roasting on an Open Fire isimli ilk bölümde karşımıza çıkmıştı. Yani dizinin en başından beri var olan bir karakterdi. Sık sık Homer ve arkadaşlarının gittiği Moe’nun Barı’nda içerken görülüyordu. Çok fazla öne çıkan ve konuşan biri olmasa da hayranların yakından tanıdığı ve sevdiği bir karakterdi.

Dizinin 765. bölümü olan “Cremains of the Day”in başında Homer, Carl ve Lenny, Moe ile sohbet ediyor. Sonrasında da orada yer alan Larry’nin hareket etmediğini ve öldüğünü görüyoruz. Neden öldüğü açıklanmıyor.

Cenazesinde, Larry’nin tam adının Lawrence Dalrymple olduğunu öğreniyoruz. Bölüm, Homer ve arkadaşlarının bir araya gelmesini ve Larry’nin hem gizemlerini bulmaya hem de onun anısını onurlandırmaya çalışıyorlar. Ayrıca olayları Larry’nin bakış açısından da görüyoruz. Homer ve diğerleri beraber eğlenip maceralara atılırken bu karakter üzgün bir şekilde tek başına içiyor.

Larry’nin ölümü sosyal medyada hayranlar arasında da çok konuşuldu. Birçoğu böyle bir şey yaptıklarına inanamadığını belirtti. Ayrıca Larry’nin hayatının üzgün ve trajik olmasına da dikkat çekenler oldu.