Simpsons, tutarlı olduğu düşünülen tahminleriyle ünlü bir çizgi dizi. Peki, yapılan tahminlerin kaynağını daha önce hiç derinlemesine araştırmış mıydınız? Aslında bu tahminlerin çoğu, sandığımız kadar veya kehanet olarak adlandırılabilecek kadar sıra dışı olmayabilir!

Donald Trump'ın başkan adaylığı, Notre Dame Katedrali yangını ve Higgs bozonu gibi gerçek hayatta gerçekleşen olayların yer aldığı sahnelere sıkça rastladığımız Simpsons dizisi, gelecekle ilgili bilgilere nasıl ulaşıyor olabilir?

Bu soruyu cevaplandırabilmek için tartışmalı kehanetlerin açıklamalarıyla başlayarak tahminlerin kaynaklarına doğru inelim.

Diziye dair ufak bilgilerle başlayalım:

Günümüze kadar gelen ikonik dizi The Simpsons (Simpsonlar) ilk kez 19 Nisan 1987 tarihinde kısa gösteriler olarak The Tracey Ullman Show'da yayımlanmıştı.

Şimdilik 34 sezon ve 761 bölüm barındıran Simpsons'ın ilk sezonu ise 17 Aralık 1989 tarihinde Fox Broadcasting Company'de yılbaşına özel yayımlanan "Simpsons Roasting on an Open Fire" (Simpsonlar'ın Yılbaşı Sefâsı) ile başlamıştı.

Dizinin yapımcısı olan, Emmy ödülü sahibi karikatürist Matthew Abram Groening, aynı zamanda görünüş benzerliğinden de anlaşılabileceği üzere Futurama çizgi dizisinin yapımcısıdır.

Homer, Marge, Bart, Lisa ve Maggie'den oluşan Simpson ailesini konu edinen dizi; yapımcı Groening'in Oregon'da bulunan Springfield kasabasını esin kaynağı aldığı hayali bir kasabada geçmektedir.

Simpsons karakterlerinin sarı teni, Groening'in bir röportajda belirttiği üzere dizi için sarı teması oluşturmak üzere seçilmişti. Groening, kanal değişirken sarı bir ışık yanıp söndüğünde akıllara Simpsons'ın gelmesini istediğini ve bu nedenin karakterler için ten rengi seçiminde de etkili rol oynamış olduğunu söylüyor.

Meşhur kehanetlere geçelim: Donald Trump'ın 2015 yılında yaptığı konuşma, önceden Simpsons'ta belirlenmiş olabilir mi?

2015 yılında, yani Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri başkan adaylığını açıkladığı yılda, Simpsons'ın 2000 yılına ait olduğu iddia edilen bir klibi gündeme oturmuştu. Gündem olan klipte, komplo teorilerinin oluşmasına sebebiyet veren bir unsur vardı.

Çünkü klipte yer alan sahnelere göre Simpsons dizisi Trump'ın başkan olacağına dair tahminde bulunmakla kalmayıp, Trump'ın verdiği poza ve konuşma yaptığı kürsünün yazılarına kadar tutarlı bir sahne oluşturmuştu. Ve bu sahne 15 yıl öncesine aitti.

Ancak bu sahneler, yayıldığı bilginin aksine 2000 yılına ait değildi. Simpsons'tan fırlamış gibi duran kısa klipler, Trump'ın yaptığı konuşmadan sonra 7 Temmuz 2015'te "Animation on Fox" yani güncel adıyla "AniDom" isimli YouTube kanalında yayımlanmıştı.

Bu sahneler aslında ne 2000 yılına aitti ne de herhangi bir tahmin içermekteydi. Teyit etmek isterseniz bahsi geçen orijinal videoya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Notre Dame yangınının haberi yıllar önce Simpsons'ta verilmiş olsaydı bu çok ürkütücü görünmez miydi?

Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde Nisan 2019 yılında gerçekleşen yangından sonra yine sosyal medya gündeminde düşük pikselli bir fotoğraf dolaşmaya başladı. Bu fotoğraf, Simpsons'a aitti ve "Notre Dame of Springfield" ismiyle görselde yer alan katedralin üzerinde alevler tütüyordu.

Tabii ki böyle bir tahminin gerçek olma ihtimali oldukça ürkütücü olurdu hatta tahmin olarak görülmekten öteye bile gidebilirdi. Herkes Simpsons'ın bir kehanette daha bulunduğunu düşünerek endişelenmeye devam ediyordu. Ta ki kesitin orijinali ortaya çıkana kadar.

Kesitteki katedral görseli dizinin 19. sezonundaki "Husbands and Knives" isimli bölüme aitti. Görselin aslında Homer, kucağında Marge'la birlikte Springfield'da yer alan, Notre Dame ile tıpatıp aynı görünüme ve isme sahip katedrale doğru koşturuyordu.

Elbette sahnenin örijinalinde katedralde yangın görünmüyordu. Alevler, "Bakın, bir başka Simpsons kehaneti daha." yaftalamasıyla ortaya atılmak üzere dijital ortamda sonradan eklenmiş bir dizi editten ibaretti.

Stephen Hawking'in Lisa'yı kaçırdığı sahnede Epstein Adası'na gönderme yapıldığı iddiası doğru mu?

Epstein Adası ile ilgili uzun bir süre boyunca söylemler dolaştı. Sosyal medyada, Epstein Adası'nı ziyaret ettiği iddia edilen ünlülerin listesi dolanıyordu. Bu listenin veya konunun gerçek olup olmadığı hakkında tartışmayacağız ancak listedeki ünlülerin arasında Stephen Hawking'in bulunduğu söylentileri sosyal medyayı kasıp kavurmaktaydı. Birileri tekrardan bu açıktan faydalanmak veya bir kulp bulmak istemiş ki kısa süre sonra tekrardan gündemi meşgul edecek bir klip yayımlandı.

Klipte, diziye sürpriz isim olarak eklenen Stephen Hawking'in, Lisa karakterini kaçırdığı görülüyordu. Aslında bu bölümde Lisa, kasabada çıkan bir isyanın ortasında kalıyor ve Hawking ise Lisa'nın bulunduğu yerden uzaklaşmasına yardım ediyor. Yani bu klip yine insanları kandırmak amacıyla ortaya atılmış ve bazı insanların da körü körüne inanmış olduğu bir kesitten öteye gidemiyor.

Bizi cevaba götürecek o tahmine geldik. Evrensel kabulünden önce Higgs bozonunu Simpsons'taki Homer karakteri çözmüştü! Ama nasıl?

Diğer sözde kehanetleri açıkladığımıza göre, yapılmış olan tahminlerin çoğunun sosyal medyadaki insanların yaygara çıkarmalarından ibaret olduğunu anladık. Ki buraya kadar okumuşsanız, biliyorsunuzdur ki tahmin bile değillerdi. Elbette Simpsons'a ait bazı ufak tefek tahminler vardı ki bunlar gerçeğe paralellik gösterebilmişti. Ancak bu sefer ortaya çok büyük bir denklem atıldı.

Bu, dizinin 1998 yılında yayımlanan bir bölümüne aitti ve tamamıyla olmasa da tutarlı bir denklemi içeriyordu. Bu bölümde, Homer karakterinin kara tahtaya bir formül yazdığı görülüyordu. Tabii bu formül, rastgele bir formül değildi.

Kara tahtada görünen bu formül daha sonra gerçek hayatta keşfedilecek olan Higgs bozonu parçacığının keşfine oldukça benzer bir denklemi içeriyordu. Peki böylesine dâhiyane bir denklem nasıl oldu da evrensel kabulünden önce ve üstelik bir çizgi dizide yer almıştı?

Dizinin bölüm yazarlarından David X. Cohen; 16 yaşındayken Harvard Üniversitesine kabul almış, matematik mezunu ve bilgisayar bilimlerinde master yapmıştı. Matematiksel detaylara önem veren fizikçi ve matematikçi yazar, bölümde gösterilecek olan denklem için Columbia Üniversitesi profesörlerinden David Schiminovich ile irtibata geçmişti.

İkili, ortaya o zamanlar sadece teorik bilgilere sahip olunan Higgs bozonunun kütlesine dair yaklaşık bir denklem oluşturdular. Aynı denklem, 14 sene sonra yani 2012 yılında CERN deneyleri sayesinde açığa çıkmıştı ve Higgs bozonunun yani diğer adıyla Tanrı Parçacığı'nın varlığı nihayet ispatlanabilmişti.

Anlaşılacağı üzere tıpkı Cohen gibi dizinin yazar kadrosunda fizik, matematik, bilgisayar bilimleri ve felsefe mezunu hatta master yapmış birçok kişi bulunuyor.

Yapılan tahminler ise sadece gerçek hayata dair gözlemlerin sonucunda oluşmuş çıkarımlardan meydana gelmekte.

Tabii yazar kadrosunda bulunan ve eğitim hayatı başarılı olan bu insanların yaptıkları çıkarımların altında, alanları gereğince mantıklı ve düşünülmüş sebepler yer alıyor. Dizide yer alan çoğu gelecek tahminleri ise yine hicivlerden oluşmakta. Hatta bu konuda kendilerini "amatör gelecek bilimci" olarak adlandırıyorlar.

Sonuç olarak Simpsons dizisindeki gerçekleşme ihtimali olan tahminler, bölüm yazarı kadrosundaki zeki insanların elinden çıkıyor. Sosyal medya üzerinde yapılan algıların aksine bazı sahneler beklenilenin aksine zekice tasarlanıyor.

Ortaya atılan fikirlerin hangi süzgeçlerden kimler tarafından geçirildiğini bildiğiniz sürece dizinin merak uyandıran fikirleri barındırıyor olduğunu ve aslında çok komplike tahminleri olmadığını fark edebilirsiniz.

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