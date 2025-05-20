Tarihin en sevilen oyunlarından olan ve tam 10 yıl önce çıkan The Witcher 3, birçok platformda büyük indirime girdi. Eğer hâlâ oynamadıysanız bu indirimleri kaçırmayın.

Oyun fiyatlarının uçmasıyla oyunseverlerin gözü indirim kampanyalarını kovalıyordu. Tabii ki çok sevilen oyunların indirime girmesi de onları bu kampanyalardaki en çok sevindiren şeylerden biriydi. Şimdi ise tarihin en çok sevilen oyunlarından biri olan The Witcher 3: Wild Hunt’ta önemli indirimler var.

The Witcher 3, 18 mayıs 2025’te piyasaya sürülmüştü. Yani çıkalı tam 10 yıl olmuş. Bunun şerefine de birçok platformda oyun için %90'lara varan indirimler sunuluyor. Eğer hâlâ The Witcher 3’ü oynayamayanlardansanız bu kampanyayı kesinlikle kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

İndirimlerin ardından The Witcher 3’ün fiyatları şu şekilde:

Platform Normal fiyatı İndirimli fiyatı Steam 29,99 dolar 2,99 dolar (%90) Xbox 309,99 TL 30,99 TL (%90)

Şu anda PlayStation dışında 3 platformda da The Witcher 3’te indirim var. Steam’deki indirim 25 Mayıs’a kadar sürecek. Xbox’taki indirim ise 26 Mayıs’a kadar devam ediyor.

The Witcher 3: Wild Hunt sistem gereksinimleri

Minimum

İşletim sistemi : 64-bit Windows 7, 64-bit Windows 8 (8.1)

: 64-bit Windows 7, 64-bit Windows 8 (8.1) İşlemci: Intel CPU Core i5-2500K 3.3GHz / AMD A10-5800K APU (3.8GHz)

Intel CPU Core i5-2500K 3.3GHz / AMD A10-5800K APU (3.8GHz) Bellek: 6 GB RAM

6 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD GPU Radeon HD 7870

NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD GPU Radeon HD 7870 Depolama: 50 GB

Önerilen