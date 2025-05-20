Oyun fiyatlarının uçmasıyla oyunseverlerin gözü indirim kampanyalarını kovalıyordu. Tabii ki çok sevilen oyunların indirime girmesi de onları bu kampanyalardaki en çok sevindiren şeylerden biriydi. Şimdi ise tarihin en çok sevilen oyunlarından biri olan The Witcher 3: Wild Hunt’ta önemli indirimler var.
The Witcher 3, 18 mayıs 2025’te piyasaya sürülmüştü. Yani çıkalı tam 10 yıl olmuş. Bunun şerefine de birçok platformda oyun için %90'lara varan indirimler sunuluyor. Eğer hâlâ The Witcher 3’ü oynayamayanlardansanız bu kampanyayı kesinlikle kaçırmamanızı tavsiye ederiz.
İndirimlerin ardından The Witcher 3’ün fiyatları şu şekilde:
|Platform
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Steam
|29,99 dolar
|2,99 dolar (%90)
|Xbox
|309,99 TL
|30,99 TL (%90)
Şu anda PlayStation dışında 3 platformda da The Witcher 3’te indirim var. Steam’deki indirim 25 Mayıs’a kadar sürecek. Xbox’taki indirim ise 26 Mayıs’a kadar devam ediyor.
The Witcher 3: Wild Hunt sistem gereksinimleri
Minimum
- İşletim sistemi: 64-bit Windows 7, 64-bit Windows 8 (8.1)
- İşlemci: Intel CPU Core i5-2500K 3.3GHz / AMD A10-5800K APU (3.8GHz)
- Bellek: 6 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD GPU Radeon HD 7870
- Depolama: 50 GB
Önerilen
- İşletim sistemi: 64-bit Windows 10/11
- İşlemci: Intel Core i5-7400 / Ryzen 5 1600
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1070 / Radeon RX 480
- Depolama: 50 GB