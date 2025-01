The Witcher evreninde geçecek animasyon film The Witcher: Sirens of the Deep'ten fragman geldi. Oyunlardaki Geralt karakterine ses veren Doug Cockle'ın yine karakteri canlandıracağı bu yapım, önümüzdeki ay Netflix'e gelecek.

Günümüzün en çok sevilen serilerinden biri hiç şüphesiz The Witcher. Son zamanlarda oyunlar dışında film ve dizi uyarlamalarıyla da karşımıza çıktığını görüyorduk. Netflix, bu uyarlamalarda başı çekiyordu. Şimdi ise nihayet büyük merakla beklenen Witcher animasyon filmi The Witcher: Sirens of the Deep’ten resmî fragman geldi. The Witcher: Sirens of the Deep fragmanı Animasyon, 11 Şubat günü Netflix’ten çıkış yapacak Netflix tarafından yapılan açıklamalara göre The Witcher: Sirens of the Deep animasyon filmi, 11 Şubat Salı günü platform üzerinden bekleyenleriyle buluşacak. Yapım, yine Netflix’te yayımlanan diziyle aynı evrende geçecek ve ilk sezonda yaşananlar sırasındaki olayları konu edinecek. Ana esin kaynağının serinin yaratıcısı Andrez Sapkowski’nin “A Little Sacrifice” isimli kısa hikâyesi olduğunu belirtelim. Bu hikâye Geralt’ın bir köydeki saldırıları araştırmasını ve sonucunda insanlar ile deniz insanları arasında bir çatışmanın oluşmasını konu ediniyor. İLGİLİ HABER The Witcher 4'ün İlk Sinematik Fragmanı Paylaşıldı [Video] Filmin yönetmenliğini Kang Hei Chul yönetiyor. Başrolde ise oyunları sevenleri çok mutlu edecek bir isim var. Öyle ki filmdeki Geralt’a, oyunlarda da karaktere ses veren Doug Cockle hayat veriyor. Ayrıca Anya Chalotra ve Joey Batey gibi dizide gördüğümüz isimler de bu yapımda sesleriyle yer alacaklar. Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma

