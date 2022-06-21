Marvel'ın gün saymaya başladığımız yeni filmi Thor: Love and Thunder'dan bugün yeni fragman geldi. Fragman, Gorr ve Thor'un karşılaşmasından bir kesite de yer verdi.

Marvel’ın hayranlarıyla yeniden bir araya geleceği bir sonraki filmi olan Thor: Love and Thunder için gün saymaya başlamışken bugün filmden yeni bir fragman geldi. Daha önce yayınladığı materyallerle heyecanı doruğa taşıyan Marvel, son fragmanla ise beklentiyi çok daha üst seviyeye çıkardı.

Thor: Love and Thunder’ın son fragmanı, filmden pek çok yeni kesite yer verdi. Bu kesitler arasında Thor’un motivasyon konuşması yaptığı (ya da yapmaya çalıştığı) bir sahne, Christian Bale’in kötü karakteri Gorr’a daha yakından bakış ve Thor ve Gorr’un karşılaşmasından kısa bir kesit de yer aldı.

Thor: Love and Thunder fragmanı:

Marvel’ın yeni gişe başarısı olması beklenen Thor: Love and Thunder, Galaksinin Koruyucuları ve Thor’un birleşimiyle Gorr’a karşı verilen mücadeleyi anlatacak.Thor’un orta yaş krizine girdiği zamanlarda ‘Tüm tanrılar ölecek’ vaadiyle gelen Gorr, karakterimizi bu sayede fazla kilolarından da kurtaracak.

Thor: Love and Thunder, 8 Temmuz’da vizyona girecek. Taika Waititi’nin yönetmeni olduğu filmin oyuncu kadrosunda Chris Hemsworth’ün yanı sıra Natalie Portman, Christian Bale, Taika Waititi, Tessa Thompson ve Russell Crowe gibi pek çok dev isim bulunacak.