Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning'in Çıkış Tarihi Açıklandı

THQ Nordic, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning’in resmi çıkış tarihini açıkladı. Bir remaster olacak olan oyun, 8 Eylül tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC oyuncularıyla buluşacak.

Dead by Daylight, Desperados III, Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 gibi oyunlarla bilinen THQ Nordic, bugün yaptığı açıklamada Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning’in 8 Eylül’de PlayStation 4, Xbox One ve PC’ye yolunu bulacağını duyurdu.

Oyun, daha önce Microsoft Store’da ağustos ayında çıkacaklar arasında listelenmişti, ancak stüdyo tarafından bunu doğrulayan bir açıklama yapılmamıştı. Şirket, yaptığı duyuruyla birlikte Re-Reckoning’in çıkış tarihini resmi olarak onaylamış oldu. Ayrıca genişleme paketinin de 2021 yılında geleceği duyuruldu.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

Bu genişleme, Fatesworn olarak adlandırılıyor ve şu aşamada hakkında bilinen tek şey de bu. THQ Nordic, önümüzdeki haftalarda daha fazla bilgi paylaşacağını da açıkladı. Oyunların 'remaster' sürümleri, genel olarak çok fazla yeni içerik eklemesinde bulunmasa da Re-Reckoning’de daha öncesinde finansal ya da farklı sebeplerle kullanılamayan fikirlerin eklenebileceği düşünülüyor.

Oyun, Steam sayfasında şöyle anlatılıyor: “Amalur'un, hayat dolu şehir Rathir'den Dalentarth'ın uçsuz bucaksız topraklarına ve Brigand Hall Caverns'ın amansız zindanlarına kadar uzanan sırlarını keşfedin. Şiddetli bir savaşın parçaladığı bir dünyayı kurtarın ve ölümün pençelerinden geri dönen ilk savaşçı olarak ölümsüzlüğün anahtarlarını elinizde tutun.”

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 7, Windows 8, Windows 10 (64 bit)

Windows 7, Windows 8, Windows 10 (64 bit) İşlemci: Intel ya da AMD Dual Core CPU 2,5 GHz

Intel ya da AMD Dual Core CPU 2,5 GHz RAM: 4 GB

4 GB Ekran kartı: DirectX 10 seviyesi AMD ya da 1 GB VRAM’li NVIDIA

DirectX 10 seviyesi AMD ya da 1 GB VRAM’li NVIDIA DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 40 GB

Önerilen: