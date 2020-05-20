Embracer Group, 118 Oyun Üzerinde Çalışıyor

Embracer Group, aralarında THQ Nordic ve Koch Media gibi önemli isimlerin de bulunduğu pek çok firmanın sahibi konumunda. Firmanın 69’u henüz açıklanmamış 118 oyun üzerinde çalıştığı duyuruldu.

Pek çok oyun firmasının yıllarca bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda oyun üzerinde çalıştığına sık sık şahit oluyoruz. Bazı gruplarsa aynı anda birden fazla firmayı kendi çatıları arasında toplayarak daha çok sayıda oyunu daha yoğun bir takvimle yayınlama gibi stratejiler izleyebiliyor.

Bu gruplardan biri de gittikçe büyüyen Embracer Group. Firmanın THQ Nordic ve Koch Media gibi yayıncılara sahip olmasının yanında, elinin altında Deep Silver, Saber Interactive, Milestone gibi geliştiriciler de bulunuyor. Hâliyle Embracer’ın geliştirme aşamasında olan çok sayıda oyunu olması şaşırtıcı değil ancak açıklanan rakamlar oldukça yüksek.

Tam 118 oyun yapım aşamasında:

Son finansal raporların yayınlanması sonrasında açıklama yapan firma CEO’su Lars Wingefors, “Dünya çapında 3.000 geliştiriciyle olan etkileşimimizle endüstrinin en heyecan verici oyun serilerinden birine sahip olduğumuza samimi şekilde inanıyorum. Saber Interactive’in satın alınmasıyla birlikte grubun şu anda yapım aşamasında olan ve 69’u hâlâ açıklanmamış 118’den fazla oyunu var” ifadesini kullandı.

Firmanın yapım aşamasında olan oyunları arasında önümüzdeki ay piyasaya çıkacak olan SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated, Destroy All Humans ve henüz çıkış tarihi hakkında bir bilgi verilmemiş olan BioMutant, Dead Island 2, Ride 4 ve Gothic Remake gibi yapımlar da yer alıyor.

Embracer Group:

Embracer Group aslında ilk olarak Nordic Games AB adı altında İsveç’in Karlstad kentinde kuruldu. Firma, daha sonra gittikçe büyüdü ve yeni firmaları da bünyesine kattı. 2011 yılından beri de Embracer Group çatısı altına yeni firmalar ekleniyor.

Firmanın elinde şu anda 25’ten fazla stüdyo ve 5 ana şirket bulunuyor. Özellikle Avrupalı oyun geliştiricilerin önemli bir kısmı, 2011 yılı sonrasında holdingin saflarında kendisine yer buldu. Firmanın durdurulamaz büyümesi hakkında siz ne düşünüyorsunuz?