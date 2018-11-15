Thronebreaker: The Witcher Tales Beklentileri Karşılamadı

Thronebreaker: The Witcher Tales olumlu incelemelere rağmen CD Projekt Red’in beklentilerini karşılayamadı.

CEO Adam Kicinski “Oyun topluma hitap ettiği için beklentilerimizi yükseltmişti. Maalesef bu beklentiler karşılanamadı” ifadelerini kullandı. Ancak Kicinski olumlu düşünmeye devam ettiğini ve Thronebreaker’ın uzun yıllar boyunca satılacağını düşündüğünü söyledi.

CD Projekt Red, oyunun konsollara çıkmasının satışları artıracağını söyledi. Bunun yanı sıra bundan önce yalnızca GOG’a özel olan oyunların aksine Thronebreaker bu haftada Steam’de görüldü.

Kicinski, Thronebreaker’ın finansal bir facia olmadığını ve yalnızca düşük performanslı olduğunu da belirtti. Konuyla ilgili “Bizi olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Oyun tabii ki de bir finansal facia olmadı. Yalnızca beklentilerimiz yüksek olduğu için karşılanmadı” sözlerini sarf etti.

CD Projekt Red’in oyunu önce GOG üzerinde yayınlaması üzerine gelen sorulara Kicinski “Oyunun ilk olarak GOG’da yayınlanmasının çok basit bir sebebi var: GOG bizim öncelikli platformumuz ve bize bu platformda destek olan oyuncuların oyuna önce ulaşmalarını istedik. Ancak GOG’un ulaştığı kitle Steam’den fazlasıyla küçük. Steam üzerinde büyük bir Witcher hayranı topluluğu olduğu için oyunu onlarla da buluşturmak istedik” cevabını verdi.