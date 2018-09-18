THY, Dünya Genelinde En İyi Havayolu Şirketi Seçildi

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Son aylarda havacılık alanında ülkemiz adına hep güzel haberler alıyoruz. Son güzel haber de İstanbul Atatürk Havalimanı'na ve Turkish Airlines'a dair oldu.

Her yılın sonlarına doğru dünyanın en iyi havayolu şirketlerini ve havalimanlarını oylamayla belirleyen eDreams, bu sene bizleri oldukça sevindiren bir listeyle karşımıza çıktı. 50 binden fazla kullanıcının oyları sonucunda dünyanın en iyi havalimanları arasında İstanbul Atatürk Havalimanı 3. sırada yer aldı.

Uluslararası alanda göğsümüzü kabartan Turkish Airlines ise onlarca farklı rakibi arasından sıyrılarak, kullanıcı oylarıyla dünyanın en iyi havayolu şirketi seçildi.

Dünyanın En İyi Havayolu Şirketleri

  1. Turkish Airlines

    Konfor: 4.0/5
    Check In: 4.0/5
    Uçak Hizmetleri: 4.5/5
    Fiyat/Performans: 4.0/5
     
  2. Aegean Airlines

    Konfor: 3.5/5
    Check In: 4.0/5
    Uçak Hizmetleri: 4.5/5
    Fiyat/Performans: 4.0/5
     
  3. Swiss International Air Lines

    Konfor: 3.5/5
    Check In: 4.0/5
    Uçak Hizmetleri: 4.5/5
    Fiyat/Performans: 4.0/5
     
  4. Lufthansa

    Konfor: 3.5/5
    Check In: 4.0/5
    Uçak Hizmetleri: 4.5/5
    Fiyat/Performans: 3.5/5
     
  5. Austrian Airlines

    Konfor: 3.5/5
    Check In: 4.0/5
    Uçak Hizmetleri: 4.0/5
    Fiyat/Performans: 3.5/5

Dünyanın En İyi Havalimanları

  1. Singapore Changi Havalimanı (SIN)
  2. Zurich Havalimanı (ZRH)
  3. İstanbul Atatürk Havalimanı (IST)
  4. Kophenag Havalimanı (CPH)
  5. Münih Havalimanı (MUC)
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Kaynak : https://www.edreams.com/best-airlines/ + https://www.haberturk.com/istanbul-ataturk-dunyanin-en-iyi-3-havalimani-secildi-2146882-ekonomi
Etiketler: istanbul atatürk havalimanı
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