THY, İç ve Dış Hat Seferleri İçin Kesin Tarihleri Açıkladı

Koronavirüse karşı alınan önlemlerden bir tanesi olan uçuş kısıtlamalarıyla ilgili Türk Hava Yolları’ndan beklenen açıklama geldi. THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı, iç ve dış hat seferlerinin başlangıç tarihleriyle ilgili açıklama yaptı.

Türkiye’nin koronavirüse karşı aldığı önlemler doğrultusunda durdurulan uçuş seferleri yeniden başlıyor. Haberi Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı verdi. Aycı, iç hat seferlerinin 4 Haziran tarihinde, dış hat seferlerininse 10 Haziran tarihinde başlayacağını söyledi. Vaka ve vefat sayılarının düşmeye başlamasıyla birlikte normalleşme takvimi sürecinde 11 Mayıs’ta açılan işletmelerin ardından haziran ayının programı da belli olmaya başladı.

Hem seyahat tutkunlarının hem de iş insanlarının en çok merak ettiği durumlardan biri de uçuş takviminin ne şekilde düzenleneceğiydi. Aycı’nın açıklamasıyla beraber net tarihler ilk defa duyurulmuş oldu. Milyonlarca yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı virüs salgını boyunca sessizliğe bürünen yerlerden ikisiydi. Aycı, alınan kararın ayrıntılarını da paylaştı.

Artık kabin bagajı yok:

İlker Aycı, uçuşların başlamasıyla gelen bazı yeniliklerden söz etti. Koronavirüs salgınının etkisi azalsa da henüz tam olarak bitmediğinin vurgulandığı günlerde dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Aycı, yolcuların kabin bagajlarının artık kabin içerisinde taşınmayacağını söyledi. Buna göre kabin bagajları, artık uçak altındaki bagaj kısmında taşınacak ve 8 kilogram olan kabin bagajı hakkı uçak altı bagaj hakkına eklenecek. Yolcuların el çantasıysa kabinde taşınabilecek.

2020/2021 yıllarında THY olarak amaçlarının kâr etmek değil, güçlerini korumak olacağını aktaran İlker Aycı, 5 seneye varabilecek bu süreçte çeşitli fedakarlıklarla iş akdi feshetmek yerine mevcut personelle yola devam etmek için çalışacaklarını da belirtti. Bunların yanında Türk Hava Yolları’nın bu süreçte yeni bir ücret politikasına geçebileceği de söylendi. Virüsün ülkemizde ortaya çıktığı mart ayından bu yana sürekli uçuşlarla ilgili gelen iptal haberlerinin ardından yapılan bu ilk uçuş başlangıç duyurusu vatandaşları sevindirdi. Şimdi gözler bayram tatili ve sonrasına çevrilmiş durumda. Haziran ayının gelişiyle birlikte virüse dair tedbirlerin nasıl bir hâl alacağını hep beraber göreceğiz.