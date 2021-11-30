THY, Fırtına Nedeniyle İstanbul Varışlı Uçuşları Durdurdu

Türk Hava Yolları, İstanbul ve yurdun batı kesiminde etkisini sürdüren lodos fırtınası nedeniyle İstanbul varışlı tüm yurt içi uçuşları durdurduğunu açıkladı.

Türkiye’nin batı kıyılarını etkisi altına alan ve son açıklamalara göre 6 kişinin hayatını kaybetmesine, 46 kişinin de yaralanmasına neden olan lodos fırtınası halen etkisini sürdürüyor. Kıyı bölgesi illerinde sayısız bölgede çatıların uçmasına, ağaçların devrilmesine ve etraftaki parçaların uçmasına neden olarak maddi hasara yol açan fırtına, ulaşımı da olumsuz etkiledi.

Fırtınanın etkili olduğu yerlerde deniz ulaşımı yapılamazken hava ulaşımı da aksadı. Son olarak Türkiye Hava Yolları, İstanbul’da yaşanan şiddetli rüzgâr nedeniyle yurt içi uçuşlarında İstanbul varışlı tüm seferlerin bilet ve bagaj işlemlerini durdurdu. Konuyla ilgili bir açıklama da THY Basın Müşaviri Yahya Üstün’den geldi.

İstanbul varışlı tüm uçuşlar durduruldu:

Yahya Üstün, Twitter’da paylaştığı açıklamasında “İstanbul'da yaşanan şiddetli rüzgar operasyonlarımızı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Misafirlerimizin güvenli ve konforlu seyahati için tüm ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor. Seyahatinizin durumunu çağrı merkezimiz ya da web sitemiz aracılığıyla öğrenebilirsiniz.” ifadelerine yer verdi.

Lodos fırtınası tüm etkisiyle devam ediyor:

Lodos, yurdun batı kesimindeki illerde ve özellikle İstanbul'da şiddetli bir şekilde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bugün gelen yeni görüntüler, fırtınan yol açtığı kaosu açık bir şekilde gösteriyor.

İstanbul Silivri'de balıkçı tekneleri zarar gördü:

Çanakkale kordonunda deniz ve kara birleşti:

Çatılar uçtu, maddi zarara yol açtı: