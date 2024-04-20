Camı Çatlayan THY Uçağı Kalkış Noktasına Geri Döndü

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Sivas seferini yapan yolcu uçağı, kalkışından kısa süre sonra kokpit camının çatladığı gerekçesiyle İstanbul Havalimanı'na geri döndü.

Türk Hava Yolları'na ait TK-2658 sefer sayılı Boeing B737-800 tipi uçağı, sabah saat 08.25'te Sivas seferini yapmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan kalkışını gerçekleştirdi. Kalkıştan kısa bir süre sonra uçağın kokpit camı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çatladı. Bu olayın üzerine uçak İstanbul Havalimanı'na geri döndü.

THY uçağının İstanbul Havalimanı'na dönüşünün ardından uçak bakıma alınırken yolcuların da başka bir uçakla Sivas yolculuğunu gerçekleştireceği belirtildi. Pilotların uçağı kontrol ettiği kısımdaki camın çatlaması uçuş güvenliği açısından önemli bir risk oluşturuyor. Bu yüzden de pilotlar bu tür bir durumda acil iniş gerçekleştirebiliyorlar.

Daha önce de benzer olaylar yaşanmıştı

Daha önce de TUİ'nin Antalya'dan Hollanda'nın Rotterdam kentine seyahat eden uçak kuş sürüsüne girmişti. Bu yüzden camı çatlayan uçak, Romanya'nın başkenti Bükreş'e acil iniş gerçekleştirmişti. Çin'de de benzer olaylar yaşanmıştı.

Kokpit camları çatladıktan sonra büyük bir risk oluşturuyor. Bu çatlaklar kırığa dönüştüğünde ve camlar parçalandığında vakum etkisi oluşturuyor. Bu durumda pilotlar genelde irtifa düşürerek kokpit basıncını dengelemeye çalışıyor. Yine de kokpitlerdeki ekipmanlar bu durumdan zarar görebiliyor ve uçuş güvenliği risk altına giriyor.

Uçaklarda kullanılan camlar aslında binlerce metre yükseklikte karşılaşabilecekleri her türlü şarja ve basınç farklarına dayanıklı olmaları için özel olarak üretiliyorlar. İki tabakalı bu özel camlarda tabakalar arasında özel bir katman da bulunuyor. Bu camlarda ısıtma sistemi de kullanılıyor.