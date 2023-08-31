Ticaret Bakanlığı, bugün Resmî Gazete'de yayımlanan ve kişilerin araç ya da taşınmaz ilanı yayınlamadan önce kimlik doğrulaması yapmasını gerektiren düzenlemeyle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, neden böyle bir düzenlemeye gidildiği açıklandı.

Geçtiğimiz saatlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan düzenlemelerden bahsetmiştik. Alınan karara göre vatandaşların, ilan sitelerinde araç ya da taşınmaz ilana koymadan önce kimlik doğrulamaları yapmaları gerekecekti. Düzenleme aslında, başkasının malını satmayı zorlaştırıyordu.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ticaret Bakanlığı, konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada hükümetin neden böyle bir karar aldığına ilişkin bilgilendirme yapılıyor. Yapılan açıklamaya baktığımızda, Ticaret Bakanlığı'nın ilan sitelerinde gerçeği yansıtmayan ilanlar tespit ettiklerini görüyoruz.

Resmî Gazete'de yayımlanan karar için:

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

fiyat şişirmeleri ve aldatmacaları içeren ilanlar yoluyla, taşınmaz ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde vatandaşlarımızın mağdur edildiğinin gözlemlenmesi ve bu konuda çokça artan şikayetlerin bildirilmesi üzerine, söz konusu etik dışı ve yanlış uygulamaları ve mağduriyetleri ortadan kaldırmak amacıyla, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte ve İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticaret Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır.



Söz konusu yönetmeliklerde yapılan değişiklikler neticesinde, ilan sitelerinde kendi açık kimliğini gizleyerek sahte hesaplar üzerinden ilan verilmesinin engellenmesi amaçlanmış olup, kişinin kendisine, eşine veya birinci ve ikinci derece kan hısımlarına ait olmayan ya da ilana konu taşınmaz veya taşıt sahibi tarafından yetkilendirilmediği taşınmazın veya taşıtın ilana konulması yasaklanmaktadır. Bununla birlikte, emlak komisyoncuları ve oto galericileri, sahip oldukları yetki belgeleri ile doğrulama yaparak, satışına yetkili oldukları taşıtı veya taşınmazı ilana koyabileceklerdir. Son zamanlarda ilan sitelerinde gerçeği yansıtmayan,ilanlar yoluyla, taşınmaz ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde vatandaşlarımızın mağdur edildiğinin gözlemlenmesi ve bu konuda çokça artan şikayetlerin bildirilmesi üzerine, söz konusu etik dışı ve yanlış uygulamaları ve, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte ve İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticaret Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır.Söz konusu yönetmeliklerde yapılan değişiklikler neticesinde, ilan sitelerindeilan verilmesinin engellenmesi amaçlanmış olup, kişinin kendisine, eşine veya birinci ve ikinci derece kan hısımlarına ait olmayan ya da ilana konu taşınmaz veya taşıt sahibi tarafından yetkilendirilmediği taşınmazın veya taşıtın ilana konulması. Bununla birlikte, emlak komisyoncuları ve oto galericileri, sahip oldukları yetki belgeleri ile doğrulama yaparak, satışına yetkili oldukları taşıtı veya taşınmazı ilana

Gerçekleştirilen yeni düzenlemeyle birlikte, başkalarına ait taşınmazların ve ikinci el motorlu kara taşıtlarının satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişilere, üyelikten veya ilanın yayımlanmasından önce kimlik doğrulaması yapmalarının yanı sıra, 3 ilanın yayımlanmasından önce ilana konu ikinci el motorlu kara taşıtının veya taşınmazın ilanına yetkili olunduğuna dair doğrulama yapma yükümlülüğü getirilmektedir.



Tüketici mağduriyetine yol açabilen sahte ilanların engellenmesi, spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi ve elektronik ortamda hizmet sunan ilan platformlarında yer alan ilan kirliliği ile ilanlardaki bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Bahse konu yönetmeliklerde yapılacak değişiklikler ile mevzuata aykırı davrananlar hakkında, her bir aykırılık için 10 bin Türk lirasından 100 bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacaktır.



Yayım tarihlerinden 2 ay sonra yürürlüğe girecek olan değişikliklere vatandaşlarımız ile ilan yayımlayan gerçek ve tüzel kişilerin uyum sağlaması zorunludur.