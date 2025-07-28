İkinci el otomobil piyasasında artan fiyatlar ve kayıt dışı satışlar, Ticaret Bakanlığı’nın radarına girdi. Piyasadaki dengesizlikleri önlemek amacıyla denetimler sıkılaştırıldı. Yapılan düzenlemelerle hem tüketicinin korunması hem de piyasa düzeninin sağlanması hedefleniyor.

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışlarında fiyat hareketlerini ve piyasa işleyişini yakından takip ettiğini duyurdu. Ticaret Bakanlığı, ÖTV düzenlemesi sonrası zam yapanlara ceza kesecek.

Bakanlık açıklamasında, “Manipülatif fiyat artışları, kural dışı satış uygulamaları ve piyasayı bozucu faaliyetlerde bulunan kişi ve kuruluşlara karşı titiz incelemeler yürütülmekte, tespit edilen aykırılıklara karşı idari para cezaları uygulanmakta ve gerektiğinde yaptırımlar devreye alınmaktadır.” ifadesine yer verildi.

6 ay–6 bin km kuralını delen bayilere ağır yaptırım

Yetki belgesi olmadan ikinci el araç ticareti yapan 220 kişi ve işletmeye toplamda yaklaşık 103 milyon TL ceza uygulandı. Kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçmek amacıyla e-Devlet üzerinden devreye alınan İhbar Modülü ile vatandaşlar yetkisiz satış yapanları doğrudan şikâyet edebiliyor.

6 ay – 6 bin kilometre kuralını ihlal eden 131 bayi ve galericiye toplam 52 milyon TL’nin üzerinde ceza kesildi. Aynı zamanda ilan sınırlamasına uymayan 476 kişi ve kuruluşa da toplamda 95 milyon TL ceza verildi. Vatandaşı aksesuar alımına veya takasa zorlayan, liste fiyatı üzerinde satış yapan 31 bayinin yetki belgeleri iptal edildi ve bu işletmelerin bir yıl boyunca ikinci el araç satışı yapması yasaklandı.

İkinci el taşıt satışlarında ödemelerin güvenli şekilde yapılması amacıyla kullanılan Güvenli Ödeme Sistemi, 2024 itibarıyla tüm bireysel ve kurumsal kullanıcılar için zorunlu hale getirildi. Ayrıca Elektronik İlan Doğrulama Sistemi ile kimlik doğrulaması yapmayanların ilan vermesi engellendi; böylece yalnızca araç sahipleri, yakınları veya yetkili işletmeler ilan oluşturabiliyor.