TikTok, bugün ABD'deki yasak nedeniyle erişime kapatılmıştı. Ancak Donald Trump'ın başa gelecek olmasıyla platformun yeniden erişime açılması için çalışmaların başladığı duyuruldu.

ABD’nin TikTok’a getirdiği yasak, şirketin ByteDance’ten başka bir şirkete satılmamasından dolayı bugün resmen yürürlüğe girmişti. Bu kapsamda da sabah saatlerinde uygulamanın ülkede 170 milyon kullanıcının erişimine kapandığını görmüştük. Ancak açıklamada yarın başa geçecek Trump hükûmetiyle iş birliği yapılabileceği ve tekrardan açılabileceği aktarılmıştı.

Beklendiği gibi platformun kapalı kaldığı süre pek uzun sürmedi. Öyle ki şirket, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda geri dönmek için çalışmalara başlandığını duyurdu.

Trump, yeniden erişime açılacak TikTok'a 90 gün daha süre tanımayı planlıyor

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre servis sağlayıcılarıyla yapılan anlaşmaların ardından platformun faaliyetlerine tekrar başlaması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Ülkeden gelen haberlerde de uygulamanın bazı kullanıcılarının erişimine şimdiden yeniden açıldığı ifade edildi.

Dev platform, yeni ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkürlerini iletti ve bunu sansüre karşı güçlü bir duruş olarak nitelendirdi. Ayrıca Trump hükûmetiyle uzun vadede TikTok’u ABD’de tutmak için çözümler üzerinde çalışacaklarını da ekledi.

Platfomrun yeniden açılması, yasağın kalktığı anlamına gelmiyor. Öyle ki Donald Trump, bugünkü ayrı bir açıklamasında platforma başka bir şirkete satılması için 90 gün süre daha tanıyacağına dair ifadeler paylaştı. Ayrıca ABD hükûmetinin platformun yarısına sahip olmasını istediğini de ekledi. Yani muhtemelen platform, en az 90 gün daha ülkede erişime açık olacak.