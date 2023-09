TikTok, arama sonuçları sayfasında Wikipedia bağlantıları göstermeye başladı. Kullanıcılar, tıpkı Google gibi aradıkları bir konuyla ilgili Wikipedia sonuçları görebilecekler.

Dünyanın en popüler sosyal ağlarından bir tanesi olan TikTok, önemli bir değişikliği hayata geçirdi. TikTok, yeni özelliğiyle adeta Google rakibi bir platform haline geldi. Öyle ki kullanıcılar, artık aradıkları terimlerle ilgili Wikipedia sonuçlarına da ulaşabiliyorlar. Bu değişiklik, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirebilir.

Diyelim ki TikTok'a bir konuyla ilgili arama yaptınız ve onunla ilgili paylaşılan videoları görüyorsunuz. Sayfada gezinirken, aralara Wikipedia bağlantılarının serpilmiş olduğunu göreceksiniz. Bu bağlantıya dokunan kullanıcı, konuyla ilgili detaylı bilgi edinme fırsatı yakalamış olacak. The Verge tarafından paylaşılan bilgilere göre özellik, şu an için test aşamasında. Zira New York ve Los Angeles gibi terimlerde Wikipedia sonuçları görünürken, Chicago için görünmüyor.

TikTok'taki yeni özellik işte böyle görünüyor

TikTok'un yeni özelliği sadece İngilizce değil, Rusça gibi farklı dillerde de çalışıyor. Türkiye de test programına dahil edildiğinde, Türkçe terimler aradığınız zaman da Wikipedia bağlantılarını görebileceksiniz. TikTok sözcüsü, Wikipedia ile iş birliği yaptıklarını, bu özelliğin de aslında bir süredir kullanılabilir olduğunu söyledi. Sözcü, daha önce bu özellikle ilgili açıklama yapmadıklarını ancak bazı haber kuruluşlarının özelliği açıkladığını belirtti.

Aslına bakacak olursak bu tür yeni özellikler şaşırtıcı değil. Zira TikTok, geçmişte de IMDb ile bir iş birliği yaptı ve film bilgilerini doğrudan uygulamada göstermeye başladı. Tüm bunlar, TikTok'un bir sosyal ağdan çok daha fazlası olmak için çalıştığının açık bir göstergesi.