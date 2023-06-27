2022'de bir anda popülerleşen BeReal'ın temasını kısa sürede benimseyen TikTok, klon özelliğini kapatma kararı aldı.

2022 yılında bir anda patlayan anlık fotoğraf paylaşma uygulaması BeReal, bazı platformların “yeni özelliği” haline gelmişti. BeReal’ın temasını kopyalayıp kullanıcılara özellik olarak sunan platformlardan birisi de TikTok idi.

Henüz yaklaşık 9 ay önce tanıtılan TikTok Now adlı özellik, bugünse erken bir ayrılışla gündeme İddialara göre platformun çatı şirketi ByteDance, “TikTok deneyimini güncellemekte” olduğundan Now özelliğinin fişini çekti.

TikTok Now'a veda ediyoruz:

Twitter’da Matt Navara tarafından paylaşılan ekran görüntüsünde TikTok’un gönderdiği bir bildirime yer verildi. Platformun açıklamasında şu ifadeler bulunuyordu:

“TikTok deneyimini güncelliyoruz ve TikTok Now’ı kapatıyoruz. Gönderilerinizi görmek için Profil > Özel sekmesi > ‘Now’ hatıralarına gidin. Yaratıcılığınızı büyüleyici videolar, fotoğraflar ve hikâyelerle TikTok’ta paylaşmaya devam etmenizi istiyoruz. Topluluğumuzun bir parçası olduğunuz için teşekkürler!”

TikTok’un BeReal klonu özelliğini ne zaman kapatacağı ise henüz belli değil. BeReal’ın fikrini alan Snapchat ve Instagram’dan da özelliklerinin geleceğine dair bir gelişme yaşanmadı.

BeReal’ın kendisi de aslında pek uzun ömürlü olamadı. The New York Times’ın paylaştığı verilere göre uygulamadaki günlük aktif kullanıcı sayısı Ekim 2022 - Mart 2023 tarihleri arasında %61 oranında düştü.