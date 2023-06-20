İçişleri Bakanlığı, TikTok üzerinden para aklayan çeteye yönelik operasyon düzenlendiğini, 215 şüpheliden 128 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Dijital ortamda gerçekleşen dolandırıcılık eylemleri gün geçtikçe artmaya devam ederken İçişleri Bakanlığı’ndan dolandırıcılara yönelik büyük bir darbe geldi. Bakanlık, paylaştığı açıklamada 4 binden fazla banka hesap hareketinin incelendiğini, bu hesaplar arasında 1,2 milyar TL para akışı olduğunu tespit ettiğini bildirdi.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün çalışmalarının ardından kişilere yönelik harekete geçildi. EGM Siber Suçlarla mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonluğunda, 37 ilde 215 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi, 128 şüpheli yakalandı.

Daireler, arsalar, otomobiller, paylar, kripto paralar… Hepsine el kondu:

Görsel: ThoughtCo

İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlar sonucunda kişilere ait 32 daire, 9 arsa, 6 iş yeri, 1 villa, 38 otomobil, 14 şirkete ait ortaklık payları, 1700 banka hesabı ve kripto varlık hesapları, 82 bin TL, 17 bin 300 dolar ve 6 bin 650 euro, 2 ruhsatsız silah, kuru sıkı silah ve 93 fişek, bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Bu gelir ve varlıklar, ele geçirilen kredi kartı bilgileri aracılığıyla dolandırıcıların eline geçmişti:

Çalışmalar, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün elde ettiği “kredi kart bilgilerinin müştekinin bilgisi ve rızası dışında bazı şahıslarca ele geçirildiği, bu kartlarla TikTok isimli sosyal medya platformunda jeton satın alındığı ve aynı platformda yayın yapan yayıncılara gönderilerek haksız kazanç sağlandığı” bilgisi üzerine başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya izin verdi ve çalışmalarda, Türk Ceza Kanunu'nun 282'nci maddesinde yer alan "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması" suçu ile 6415 sayılı kanundaki "terörizmin finansmanı" suçunun işlenmesini kolaylaştırıcı ve gizleyici bir süreç yürütüldüğü kanısına varıldı.

4 binden fazla banka hesap hareketi de bu kapsamda “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından incelendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan EGM’ye tebrik mesajı: