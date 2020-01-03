TikTok isimli sosyal medya uygulamasının üreticisi olan ByteDance, birçok ülkede yasaklanan Deepfake benzeri bir özellik ile yeniden gündeme geldi. Şirketin ürettiği TikTok uygulamasının kodlarında Deepfake benzeri bir özelliğin olduğu ortaya çıktı.

Çin merkezli bir teknoloji şirketi olan ByteDance, şu anda dünyanın birçok yerinde popüler olan TikTok uygulamasının da sahibi olarak tanınıyor. Daha önce birçok kez davalarla karşı karşıya kalan şirket, genellikle izinsiz veri kullanımı veya kişisel verilerin depolanması yüzünden bu davalarla boğuşmak zorunda kalıyordu. En son onay almadan musical.ly satın alımı gerçekleştirdiği için güvenlik incelemesi altına alınan ByteDance, bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi.

Bazı geliştiriciler, şirketin geliştiriciliğini yaptığı TikTok uygulamasının kodlarına göz attıklarında ilginç bir şey buldular. Raporlara göre ByteDance, geçtiğimiz aylarda birçok kişinin başını ağrıtan ve çoğu ülkede yasaklanan Deepfake algoritmasını kendi uygulaması olan TikTok’un kodları içerisine de gizlice yerleştirmiş.

ByteDance, deepfake benzeri bir özellik üzerinde çalışıyor:

TikTok uygulamasının içerisindeki kodlar, kullanıcıdan çok açılı bir biyometrik yüz taraması istiyor. Farklı açılardan yapılan biyometrik tarama bittikten sonra taranan yüz, kullanıcının istediği bir videoyu seçmesiyle birlikte o görüntüye aktarılıyor ve videoda artık kullanıcının yüzü bulunuyor. ByteDance, bunu eğlence amaçlı yapmış gibi görünüyor olsa da bu, şirketin daha önceki vakaları göz önüne alındığında endişe verici bir özellik gibi görünüyor.

Kodlarda görünen bu özellik, az önce belirttiğimiz gibi kullanıcının yüzünün biyometrik bir taramasının çıkarılmasını istiyor. ByteDance gibi daha önce kullanıcı verilerini depolamak ve kullanmak üzerine suçlanmış bir şirketin bu verileri istemesi ise kullanıcılarda endişe ve korku uyandırıyor. Yine de ByteDance’in uygulaması TikTok, bu suçlamalara rağmen 1,5 milyardan fazla indirme ile dünyanın en popüler uygulamalarından biri olmaya devam ediyor.

ByteDance, uygulamalarda yakın zamanda yayınlanması beklenen bu özelliğin yüz tarama gerekliliğinin yalnızca videolar için olduğunu ve onun dışında herhangi bir şekilde kullanılmayacağını belirtiyor. TikTok’un Çin versiyonu olan Douyin’in sözcülerinden biri, “Douyin, kanunları ve yönetmelikleri önemsiyor. Dolayısıyla bu tür kullanıcı verilerinin hiçbirini depolamıyor ya da kullanmıyoruz” açıklamalarında bulundu. Bu özelliğin uygulamalara gelip gelmeyeceği veya gelecekse ne zaman geleceği henüz bilinmiyor.