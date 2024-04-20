ABD Senatosu, ByteDance'in TikTok'u ayırmaması durumunda platformu yasaklamasını sağlayacak yasayı meclisten geçirdi. Bu defa kararı durdurmak pek kolay olmayacak.

Son dönemde hem ABD'de hem AB'de hem de Birleşik Krallık'ta kanun yapıcılar, büyük firmaların pazar dominasyonları oluşturmalarına karşı kararlar alıyor. Bu kararlar uygulamaları diğer firmaların erişimine açık hâle getirmeyi ve büyük firmaları daha küçük departmanlara ayırmayı içerebiliyor. Son olarak ABD'de senato, TikTok'un sahibi ByteDance'ın platformu ayırmaması hâlinde TikTok'u yasaklamasını sağlayacak olan yasayı onadı.

Daha önceki yasa teklifi 352 evet oyuna karşılık 65 hayır oyuyla kabul edilmişti ancak sonrasında tasarının kanunlaşma süreci oldukça uzamıştı. Yeni yasa teklifi ise Rusya gibi ülkelere karşı Ukrayna'ya sağlanacak olan yardımla ilgili yasa tasarısı ile birlikte değerlendirildi. Bu yasa teklifi ise 360 evet oyuna karşılık 58 hayır oyuyla ABD Senatosundan geçmiş oldu.

Bu defa daha hızlı karar alınabilir

Yeni yasanın içeriğinde Rusya'ya karşı Ukrayna'ya yapılacak yardımlar ve İsrail'e verilecek destekler gibi konuları kapsayan düzenlemeler de yer alıyor. Bu yasaya TikTok'un da dahil edilmesinin sebebi ise ABD'li politikacılara göre ByteDance'in Çin Hükûmeti ile iş birliği içerisinde olması, hatta Çin Komünist Partisi tarafından kontrol edilmesi.

Biden'ın imzası sonrasında ByteDance, TikTok'u satmak için bir yıllık bir süreye sahip olacak. İlk olarak dokuz aylık bir süre verilecek olan ByteDance'in bir satış anlaşması sürecinde olması durumunda ABD Başkanı Biden, süreci 3 ay daha uzatabilecek. Aksi hâlde ise TikTok yasaklanacak.

Bir değişiklik olmaması durumunda bu yasa tasarısı Joe Biden'a gönderilecek. Biden'ın daha önce de TikTok için bir düzenleme teklifi gelirse imzalayacağını söylediğini hatırlatalım.