TikTok Shop ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. TikTok Shop, İngiltere'de ikinci el lüks moda kategorisine ev sahipliği yapmaya başladı.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından TikTok, kullanıcıların alışveriş yapmalarına imkân tanıyan "TikTok Shop" bölümü ile ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Şirket, İngiltere'de ikinci el lüks moda kategorisini devreye aldığını açıkladı. Bu kategori, geçmişte ABD'de kullanılabiliyordu.

TikTok Shop, bugüne kadar sıfır ürün satışlarının yapıldığı bir platformdu. İngiltere'deki kullanıcılar, alınan karar doğrultusunda ikinci el lüks kıyafetlere TikTok Shop üzerinden ulaşabilecekler. Özel ve lüks çantalar ile diğer aksesuarlar da TikTok Shop'ta bulunacak.

İkinci el lüks moda ürünleri, tahminlerden daha büyük bir pazara sahip!

TikTok Shop'a ikinci el lüks moda kategorisinin eklenmesini anlamsız ve gereksiz bulmuş olabilirsiniz. Ancak yanılıyorsunuz. Yapılan araştırmalara göre ikinci el lüks moda kategorisi, 2023 yılında 50 milyar dolarlık dev bir pazar hâline geldi. Hâl böyle olunca TikTok da buradaki dev pastadan payına düşeni almak istemiş gibi görünüyor.

Edinilen bilgilere göre TikTok İngiltere'deki TikTok Shop, şu an için birkaç lüks markayı bünyesinde barındırıyor. Bunlar, daha fazla kullanıcının olaya dahil olması ile artacaktır. Bu arada; TikTok'un lüks ürünler için özel bir politika oluşturduğunu da söyleyelim. Olur da sahte ürün satışı gerçekleştirilirse TikTok, iade prosedürünü çalıştıracak.