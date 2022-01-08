TikTok Paylaşımlarıyla Gündem Olan Savcı Açığa Alındı

TikTok'ta yaptığı spor ve şarkı içerikli paylaşımlar sebebiyle gündem olan Manisa Turgutlu Savcısı Nusreddin Saltabaş hakkında görevden uzaklaştırılma kararı alındı. Olayın ardından istifa eden Saltabaş'ın babası, konuya dair açıklama yaparak oğlunu savundu.

Sosyal medya platformu TikTok üzerinden şarkı söylediği ve spor yaptığı paylaşımlarla gündemde olan Manisa Turgutlu Savcısı Nusrettin Saltabaş hakkında, bu paylaşımların internet ortamında yayılmasını takiben inceleme başlatıldı.

Hakimler ve Savcılık Kurulu (HSK) 1. Dairesi’nin görüntülere dair başlattığı inceleme sonrasında toplanan HSK 2. Dairesi; Saltabaş’ın “mesleğe yakışmayan tavırlar sergilediği”ni gerekçe göstererek savcının görevden uzaklaştırılmasında karar kıldı. Olayın ardından sosyal medya hesaplarını kapatan Saltabaş’ın, savcılık görevinden istifa ettiği kaydedildi.

"Videoda Türk toplumunun ahlak ve aile değerlerini rencide edebilecek en ufak bir aykırılık bulunmamaktadır"

Hakkında yaptığı paylaşımların mesleğinin şeref, onu ve saygınlığını bozması sebebiyle inceleme bağlatılan Saltabaş’ın babası Hüsnü Saltabaş, oğlunun görevden uzaklaştırılmasının ardından açıklama yaptı.

Söz konusu paylaşımların Nusrettin Saltabaş’ın savcı olarak mesleğe başlamasından önce çekildiğini ifade eden Hüsnü Saltabaş; videolarda Türk toplumunun ahlak ve değerlerini rencide eden herhangi bir aykırılık olmadığını belirterek, “Bugün çeşitli haber sitelerinde ve sosyal medya platformlarına konu olan paylaşımların muhatabı olan Turgutlu Cumhuriyet Savcısı Nusrettin Saltabaş hukuk fakültesine girdiğinden beri cumhuriyet savcısı olma idealini beslemiş hatta savcılık sınavını ilk yüze girerek dereceyle kazanarak bu mesleğe girmiştir. “ şeklinde aktardı.

Oğlunun çocukluğundan bu yana spora hep ilgisi olduğunu ve pek çok farklı spor dalıyla uğraştığını belirten Saltabaş, yaptığı açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:

Tüm Türk milletinin de takdirinde olacağı üzere bahsi geçen videoda Türk toplumunun ahlak ve aile değerlerini rencide edebilecek en ufak bir aykırılık bulunmamaktadır. Oğlumun dahi paylaştığını unuttuğu söz konusu video bugün itibariyle anlaşılmaz bir şekilde gündem olmuştur. Bu durum üzerine gururum olan oğlum Nusrettin Saltabaş çok sevdiği mesleğinin ve meslektaşlarının onur ve vakarını rencide etmemek ve korumak amacıyla mesleğinden istifasını talep etmiştir. Oğlumun özgür iradesiyle vermiş olduğu bu kararı sonuna kadar desteklemekle birlikte değerlendirmesini kamuoyunun vicdanına bırakıyorum.