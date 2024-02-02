Google, Apple Vision Pro'ya özel YouTube uygulaması geliştirmeyeceğini, kullanıcıların tarayıcı kullanmak zorunda olacağını açıklamıştı. Bunun ardından Christian Selig isimli ünlü bir geliştirici, "Juno" ismini verdiği üçüncü taraf bir YouTube uygulaması geliştirdi.

3.500 dolarlık fiyat etiketiyle bugün ABD’deki mağazalarda yerini alan Apple Vision Pro, şirketlerin özel uygulamalar geliştirmemesiyle gündemdeydi. Örneğin Netflix, “yatırm yapmaya değmeyeceğini” düşündüğü için visionOS uygulaması geliştirmemişti. Buna ek olarak Google da cihaza özel bir YouTube uygulaması getirmeyeceğini, sadece tarayıcıdan erişim sunulacağını duyurmuştu. Tabii bu da pek iyi bir deneyim sunmuyordu.

Ancak bugün YouTube uygulaması olmadığına üzülen Vision Pro sahiplerini sevindirecek bir haber geldi. Üçüncü taraf bir geliştirici, cihaz için bir YouTube uygulaması yayımladı.

Apple Vision Pro'ya YouTube'u getiren "Juno" ile tanışın

Christian Selig tarafından geliştirilen uygulamanın ismi “Juno”. Selig’in geçtiğimiz aylarda kapanan popüler Reddit uygulaması Apollo’nun arkasındaki isim olduğunu belirtelim. Platformu çok daha düzenli hâle getirmesi nedeniyle çok sevilen Apollo, Reddit'in API ücretlendirmeleri nedeniyle 30 Haziran 2023’de hayata gözlerini yummuştu.

4,99 dolara satılan Juno, YouTube uygulamasının çoğu özelliğine sahip (Premium aboneliğin avantajlarını bile sunuyor)

YouTube’u visionOS’e getiren Juno uygulaması, 4,99 dolarlık ücretle App Store’a eklendi. Yani Vision Pro alan kullanıcılar, YouTube’u tarayıcıya gerek kalmadan bu uygulama sayesinde deneyimleyebilecek. Resmî bir üçüncü taraf uygulama olmamasına rağmen YouTube’un birçok özelliğine sahip olduğunu da ekleyelim. Tabii Selig, Google ile sorun yaşamamak için reklamları da uygulamasına eklemiş. Hatta Premium abonelerine reklam göstermeyecek kadar da akıllı. Tek eksisi videolardaki yorumları göstermemek olabilir.

Juno, videoların diğer web sayfalarına gömülmesi için tasarlanan YouTube API’ından yararlanarak platformu visionOS’e getiriyor. Selig ise uygulamasıyla ilgili şunları söylüyor: “Mükemmel bir visionOS uygulaması mı? Hayır ama internet sitesinden çok daha güzel.”

Google’dan Juno’yla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Şirketin üçüncü taraf bir geliştiricinin uygulaması hakkında nasıl hissettiğini görmek için beklememiz gerekecek.

Vision Pro'nun kutu içeriği ve diğer detayları için:

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