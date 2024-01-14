Apple'ın gelecek hafta ön siparişe açılacak ve ardından 2 Şubat'ta satışa çıkacak karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro için ön sipariş detayları belli oldu.

Apple geçtiğimiz Haziran ayında büyük ses getiren bir duyuruya imza atmış ve karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'yu duyurmuştu.

Tüm teknik özelliklerinin yanında fiyatıyla da çok konuşulan Vision Pro, 3.499 dolarlık fiyatıyla 2 Şubat tarihinde ABD'de bulunan Apple Store'larda yerini alacak. Ayrıca Vision Pro, 19 Ocak tarihinden itibaren de ön siparişe açılacak.

Ön sipariş için parayı vermek tek başına yeterli olmayacak

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Apple, Vision Pro ön siparişi vermek isteyen kullanıcıları için de bir bilgilendirme yayımladı. Hem e-posta yoluyla hem de Apple Store'da paylaşılan bilgilendirme metninde, Vision Pro ön siparişi esnasında nelere ihtiyaç duyulacağı bildirildi.

Vision Pro sahibi olmak isteyenlerin ön sipariş aşamasında dikkat etmesi gerekenler şöyle sıralandı;

Face ID: Bir Vision Pro siparişi verebilmek için kişilerin Face ID ile doğrulama yapabilecekleri ve yüz taraması yapabilecekleri bir iPhone ya da iPad'i yanlarında bulundurmaları gerekecek. Apple'ın açıklamasına göre bunun nedeni doğru boyuttaki kafa bantlarının belirlenebilmesi olacak.

yanlarında bulundurmaları gerekecek. Apple'ın açıklamasına göre bunun nedeni doğru boyuttaki kafa bantlarının belirlenebilmesi olacak. Reçete: Vision Pro kullanan ancak gözlük de kullanması gereken kullanıcılar için özel lensler üretilecek. Bunun için de kişilerin birkaç soruluk anketin ardından reçetelerini sisteme yüklemeleri gerekecek. Reçetenin güncel olmasının da gerektiği de paylaşılan detaylar arasında.

Yani kısaca Vision Pro alışverişi 'girdim parayı verdim, aldım' gibi basit bir alışveriş olmayacak. Kullanıcılar yüz taramasından göz sağlığı anketine bazı detaylarla karşılacak. Vision Pro'nun satış rakamlarının ne seviyede olacağı ve ilk kullanıcılardan alacağı yorumları merakla bekliyoruz. Karma gerçeklik gözlüğünün Türkiye'de ne zaman satışa çıkacağı ise henüz belli değil.

Vision Pro'nun detaylarına göz atmak isterseniz: