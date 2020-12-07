Time Dergisi, 2020 İçin Hitler ile Aynı Kapağı Kullandı

Time dergisi, 2020 yılının çoğumuz için tüm zamanların en kötü yılı olarak anıldığını açıkladığı sayısının kapak görselinde, Hitler'in ölümünü konu aldığı sayısı ile aynı kapak tasarımını kullandı.

Yaklaşık 100 yıllık geçmişi ile son derece köklü bir ekonomi ve politika dergisi olan Time, 2020 yılını geride bırakmaya hazırlanırken “2020”yi basit ancak etkili bir şekilde özetleyen bir kapak görseli paylaştı.

Stephanie Zacharek tarafından tasarlanan ve “Tüm zamanların en kötü yılı” başlıklı kapakta yalnızca basit bir 2020 yazısı ve üzerinde kırmızı renkte bir X bulunuyor. Ancak bu kapak tasarımını “anlamlı” kılan noktası, Time’ın bu “kırmızı X” sembolünü kullandığı diğer kapakları.

İlk sayısı 1923 yılında okurlarıyla buluşan Time, ilk kez 30 Nisan 1945 tarihli sayısında “kırmızı X” bulunan bir tasarımı kapağında kullanmıştı. “2. Dünya Savaşı’nı başlatan adam” olarak kabul edilen Adolf Hitler’in ölümünün ardından kullanılan bu kapak tasarımı, daha sonrasında ise 2003 yılında Irak Savaşı’nın başlamasıyla Saddam Hüseyin, öldürülmesinin ardından El-Kaide lideri Ebu Musab ez-Zerkavi ve Usame bin Ladin için kullanılmıştı.

Time, söz konusu kapak tasarımı ile ilgili yaptığı açıklamada hem ABD hem de dünya tarihinde daha kötü yılların da olduğunu ifade ederken, buna rağmen yaşamına devam etmekte olan insanların çoğunluğunun daha önce böyle bir yılı geride bırakmadıklarını belirtti.