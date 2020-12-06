New York’taki Ünlü Times Meydanı’nda Türk Kahvesi Tanıtıldı

Turkish Coffee Lady Vakfı'nın Türk kahvesini dünya çapında tanıtma girişimleri sonuç vermeye başladı. Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser 5 Aralık tarihini "Dünya Türk Kahvesi Günü" ilan ederken, Times Meydanı'nda ise Türk kahvesinin tanıtımı yapıldı.

2013 yılında UNESCO tarafından İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kabul edilen Türk kahvesini dünya genelinde tanıtmak için farklı çalışmalar yürütülüyor. Türk kahvesinin tanıtımını arttırmak ve kahve seven toplumları birbirine yakınlaştırmak amacıyla kurulan Turkish Coffee Lady Vakfı'nın girişimleri de sonuç buldu.

Ülkenin başkenti Washington'ın Belediye Başkanı Muriel Bowser, vakfın girişimiyle 5 Aralık tarihini "Dünya Türk Kahvesi Günü" ilan ederken, New York'taki ünlü Times Meydanı'nda bulunan dev reklam panolarında Türk kahvesi tanıtımı yapıldı.

Sanal kutlama etkinliği düzenlendi:

Türk kahvesini daha iyi tanıtmak amacıyla ABD ve Türkiye'den konuşmacıların yer aldığı bir sanal kutlama etkinliği düzenlendi. Etkinlikte akademisyenler, kahve sektörünün önde gelen isimleri, sanatçılar ve sivil toplum örgütü temsilcileri yer alırken, Muriel Bowser da Dünya Türk Kahvesi Günü'ne özel bir kutlama mesajı paylaştı. Bowser, "Washington'da yaşayan 706 bin kişi adına Turkish Coffe Lady Vakfı'na, bu zengin geleneği paylaştığı ve kültürlerarası köprüler kurduğu için teşekkür ediyorum" dedi.

Türk kahvesini tanıtmak için 2012 yılından beri gönüllü bir ekiple beraber dünyayı gezen ve aynı zamanda Turkish Coffe Lady Vakfı'nın kurucusu olan Gizem Şalcıgil ise yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Türk kahvesi dünyada eşi benzeri olmayan çok önemli, kültürel bir mirasımız. Ancak Amerika'da günde 400 milyon bardak kahve tüketildiği halde, tarihteki ilk kahve pişirme yöntemi olan Türk kahvesinin temel özelliklerinin, Amerikan toplumu tarafından yeterince bilinmediğini gözlemledik. Bu bağlamda, 500 yıllık kahve kültürümüzü kutlayacağımız bu anlamlı günde hem sanal etkinlikler hem de sosyal yaşam alanlarındaki eğlenceli sunumlar aracılığıyla Türk kahvesi kültürünün ve mutfağının zenginliğini Amerikalılar ile kültürel etkileşim oluşturarak paylaşıyoruz.

5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü'nde Washington Belediye Başkanı'nın beyannamesi ile ilk kez Amerika'da Türk kahvesine dair resmi bir bildiri yayınlanmış oldu. Ayrıca Times Square gibi dünyanın merkezi noktalarından birinde Türk kahvesi tanıtımı kapsamlı bir şekilde yer aldı. Bu gururu Türk halkımızla paylaşmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz"