Popüler flört uygulaması Tinder, yakın zamanda mavi tik almak isteyen kullanıcılardan kimlik ya da ehliyetle fotoğraf talep etmeye başlayacak.

Dünyanın en popüler flörtleşme uygulamaları arasında yer alan Tinder, artık kullanıcılarının kandırılmasını engellemek için yeni bir doğrulama yöntemi kullanmaya hazırlanıyor. Genelde kripto borsalarında ve bankacılık sistemlerinde gördüğümüz şekilde bir doğrulama yöntemi kullanmaya başlayacak olan Tinder, kişilerden kimlikleri, pasaportları ya da ehliyetleri ile selfie çekmelerini isteyecek.

Onaylı profil sahibi olmak isteyenler, resmî bir kimlik belgesi ile yüzleri görünecek şekilde fotoğraf ve video çekerek mavi tık için başvuracaklar. Tinder ayrıca bu kimlik belgelerindeki doğum tarihleri ve diğer bilgilerin de siteye girilen bilgilerle tutarlı olduğundan emin olacak. Mavi tik, profilin doğrulandığı ve gerçek olduğu anlamına geliyor.

Mavi tikisteyenler için yeni düzenleme

Yeni doğrulama sistemi ilk olarak Yeni Zelanda ve Avustralya'da kullanıma açıldı. Bu yılın bahar aylarında Birleşik Krallık, ABD, Brezilya ve Meksika'da da mavi tik için bu türden bir sistem devreye alınacak. Match Group Basın Sözcüsü Kayla Whailing, "Her pazarın farklı ve nüanslı olduğunu göz önüne alarak, ülke ülke genişliyoruz ve (özelliği) daha fazla kullanıcıya açtıkça öğrenmeye ve gelişmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tinder ilk olarak 2020 yılında kişilere doğrulama için bir selfie çekme zorunluluğu getirmiş, geçtiğimiz yıl ise video selfie'yi mavi tik almak isteyenlere zorunlu kılmıştı. Hinge ve Bumble gibi benzer uygulamalarda da benzer görsel tabanlı doğrulama sistemleri bulunduğu biliniyor. Verilerin saklanması ve doğrulanması için Tinder'ın uzman bir kurumla iş birliği yapacağı belirtiliyor.