Türkiye'nin 'yerli ve milli' otomobili TOGG, ABD'de düzenlenecek CES 2022 için yola çıktı. TOGG'u taşıyan kargo uçağına 'dijital bir konvoy' eşlik ediyor.

Son günlerde adından pek çok kesim tarafından farklı şekillerde tepki alan logosu ile söz ettiren yerli otomobil TOGG, ABD'de Las Vegas'ta gerçekleşecek Consumer Electronics Show 2022 (CES 2022) için yola çıktı. 5 Ocak'ta gerçekleşecek etkinlik için THY'nin kargo uçağı ile yola çıkan yerli otomobil, fuarda yeni logosuyla ilk kez tanıtılacak.

5-8 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek olan ve dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin yer alacağı fuarda TOGG, ziyaretçiler ile buluşacak. Yolculuk bu akşam 17.30 saatlerinde başladı ve yaklaşık 11 saat sürecek uçuşta hassas kargo bölümünde taşınacak olan TOGG sürekli olarak kameralar ile izlenecek.

TOGG'a 'dijital konvoy' eşlik ediyor:

TOGG'un resmi Twitter hesabında paylaşılan bir gönderi ile, yerli otomobile destek olacak 'dijital konvoy' da paylaşıldı. TOGG için destek vermek isteyen kişiler 'Yolunuz Açık Olsun' isimli bir internet sitesi üzerinden, oluşturulan kayıtlarla konvoya dahil olarak TOGG'a başarı ve destek mesajlarını paylaştı. Dijital konvoya 43.228 kişi katıldı.

İnternet sitesinde TOGG'un rotası ve varışa kalan süre geri sayım halinde gösteriliyor. Dilerseniz siz de buraya tıklayarak siteyi ziyaret edebilir, TOGG'a eşlik eden dijital konvoyu ve gelen destek mesajlarını görebilirsiniz.