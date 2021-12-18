Yerli otomobil TOGG'un logosunun nasıl görüneceği merak konusuydu. TOGG'un resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan yeni bir gönderiyle de logonun nasıl olacağı belli oldu.

Türkiye’nin yerli otomobil projesi TOGG’un CEO’su geçtiğimiz haftalarda aracın 2023’te yollara çıkacağını duyurmuştu. Tamamen elektrikli olacak olan TOGG araçlar için ülke çapında şarj istasyonlarının kurulacağı da yetkililer tarafından belirtilmişti. Buna ek olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da bugün yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin ilk otomobil bataryasının kurulumunun Bursa’da başladığını paylaşmıştı.

Şimdi de yerli otomobil projesi ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye’nin yerli otomobili olacak TOGG’un logosu Twitter üzerinden paylaşıldı. Zaten bu öğlen saatlerinde şirketin resmi hesabından “14.30’da buluşalım” diye bir tweet paylaşılmıştı. Bu paylaşım da herkeste merak uyandırmıştı. Hesaptan 14.30’da paylaşılan gönderiyle birlikte de TOGG’un logosunun nasıl görüneceği belli oldu.

TOGG’un logosu belli oldu

Türkiye’nin Otomobili Girişim Kurumu’nun (TOGG) resmi Twitter hesabından paylaşılan gönderide, “Doğu ile Batı’nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası” ifadelerine yer verildi ve bir video paylaşıldı. Videonun sonunda ise yerli otomobilin logosunun nasıl bir tasarıma sahip olduğu belli oldu.

Daha önce seri üretimin 2022 yılının sonunda başlayacağını ifade eden CEO Gürcan Karakaş da logoyla ilgili şu açıklamaları yaptı: Hedeflerimize adım adım yaklaşıyoruz. Kasım 2018’den bu yana global ve profesyonel bir yaklaşımla ele aldığımız kullanıcı markası oluşturma sürecini tamamlamanın mutluluğu içindeyiz. Yerli ve global ajansların da dahil olduğu Logo çalışmalarımız sonucunda da TOGG’un marka değerlerine ‘uygunluk’, ‘özgünlük’ ve ‘tescil edilebilirlik’ kriterlerinden en yüksek puan alan logoyu seçtik.

Karakaş buna ek olarak logonun, TOGG’un bugünü ve yarını bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu vurguladığını ifade etti. Ayrıca, logodaki dualite temasının da Doğu ve Batı arasındaki rasyonel ve duygusal bir denge yaratma fikrini temsil ettiği de CEO tarafından kaydedildi.

TOGG’un logosu şu şekilde: