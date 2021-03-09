Kütüphanesinde büyük bir hata yapan HBO Max: Tom ve Jerry başlığında Justice League: The Snyder Cut'ı yayınladı. Hata bir süre sonra giderilse de kullanıcılar, filmin bir kısmını izleme imkanı buldular.

Koronavirüsün en fazla etkilediği sektörlerin başında gelen sinema, dijital platformları ve TV yapımlarını saymazsak uzun bir süredir suskun. Gişe rekorları kırması beklenen yapımların bir bir ertelenmesiyle birlikte gözler, dijital platformlarda yayınlanacak filmlere çevrildi.

Bu kapsamda yılın en çok merak edilen yapımlarından biri de Justice League: The Snyder Cut. HBO Max’ta yayınlanacak olan yapım, özellikle orijinal Justice League faciasının yönetmen değişikliğine bağlı olduğunu düşünen DC hayranları tarafından merakla bekleniyor. Şimdi ise bazı HBO Max kullanıcıları, bu meraklarını kısmen de olsa gidermeyi başarmış durumdalar.

HBO Max: Justice League: The Snyder Cut, kütüphanede geçici olarak mevcuttu

IGN tarafından aktarılan ve The Hollywood Reporter tarafından da doğrulanan bilgilere göre HBO Max, kütüphanesindeki yayınlanan içeriklerde büyük bir hata yaptı. Efsanevi çizgi dizi Tom ve Jerry’yi açan HBO Max kullanıcıları, karşılarında bir anda Justice League: The Snyder Cut’ı buldular. Tahmin edebileceğiniz gibi bu ilginç hata kısa sürede sosyal medyada da ses getirdi.

Sosyal medyadaki paylaşımlara göre HBO Max kullanıcıları, hata düzeltilene kadar Justice League: The Snyder Cut’ın ilk iki saatini izleme imkanı yakaladılar. Hatayı gidermekte çok da hızlı olamayan HBO Max, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Justice League: The Snyder Cut’ın geçici olarak kütüphanede var olduğunu doğruladı ve hatanın dakikalar içinde giderildiğini belirtti.