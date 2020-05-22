Dünyanın İlk Off-Road Otobüsü Tasarım Ödülü Kazandı

Dünyanın ilk off-road otobüsü olarak bilinen Torsus Praetorian, ürün tasarımı dalında Red Dot Ödülü’nün sahibi oldu. Prestijli bir ödül olarak bilinen ödülü kucaklayan şirket, bir teşekkür yazısı yayınlayarak ödülü halka duyurdu.

Ukraynalı bir şirket ve Pulsar Expo’nun iştirak şirketi Torsus tarafından üretilen dünyanın ilk 4x4 off-road otobüsü Torsus Praetorian, prestijli bir tasarım ödülü kazandı. 2016 yılında kurulan ve dünyanın en zorlu off-road otobüslerini tasarlayarak, geliştirerek ve üreterek yeni bir çığır açmasıyla tanınan Torsus şirketi, ödüllü model Praetorian’ı tasarlamak için bilinen tasarım stüdyosu Werkemotion ile bir araya geldi.

Dünyanın en zorlu arazilerinde personel ve ekipman taşımak amaçlı tasarlanıp üretilen otobüs için ağır hizmet tipi bir şasi, motor ve aktarma organları kullanıldığını açıklayan Torsus, araçta Michelin arazi lastiklerinin kullanıldığını da bildirdi. Ayrıca gövde panelleri askeri sınıf bir malzeme olan Line-X ile kaplanan Praetorian, bu özellikleri ve tasarımıyla 2020 yılı için düzenlenen törende ürün tasarımı 'Red Dot Ödülü’ne lâyık görüldü.

Pek çok tasarım, ödülün sahibi olabilmek için birbiriyle yarıştı:

Bu sene törende bu dalda 6 bin 500 tasarımın değerlendirmeye alındığı ve jüri üyelerinin ayrıntılı bir değerlendirme yapabilmek ve tasarım ile inovasyon alanlarında en iyi olanı seçebilmek için oldukça zorlandığı aktarıldı. Torsus ise zorlu rakiplerini alt etmeyi başararak ödülü kucaklamış oldu. Şirketin kurucusu ve CEO’su Vakhtang Dzhukashvili, yaptığı açıklamada “İkonik Torsus Praetorian’ımızın olağanüstü tasarımı için küresel olarak saygı duyulan ve takdir edilen Red Dot Ödülü’nü almak bizim için bir ayrıcalık ve onur” sözlerini kullandı.

Şirket resmi Twitter hesabı aracılığıyla da bir gönderi yayınlayarak, ödülü almaktan dolayı gurur duyduklarını ve bu başarının dünyanın en iyi off-road otobüsünü üretmek için çalışan Torsus ekibinin ve Werkemotion’daki tasarım ortaklarının yeteneklerinin bir kanıtı olduğunu söyledi. Werkemotion şirketinin kurucusu da bir açıklama yaparak bu ortaklıktan dolayı çok mutlu olduklarını ve kazanılan ödülden ötürü gururlu olduklarını aktardı.