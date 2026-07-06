Toshiba Ülkemizde Beyaz Eşya Sektörüne Giriyor: Şirketin Yeni Planları Açıklandı!

Toshiba, yakında beyaz eşya segmentinde 30'dan fazla ürünüyle ülkemizde hizmet vermeye başlayacak.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Toshiba, orta ve üst segment buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi 30’dan fazla yeni ürünüyle Türkiye beyaz eşya pazarına iddialı bir giriş yapıyor.

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Şirket üstelik sadece reyonlara yerleşmeye değil, ülkemizde uzun yıllar kalıcı bir üretim sürecine başlamaya hazırlanıyor.

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Toshiba'nın Türkiye planları neler?

Türkiye’deki tüketicilerin artık ne istediğini çok iyi bildiğini belirten Midea Türkiye Bölgesi CEO’su Aydın Kuzaltı, yeni stratejilerinin ipuçlarını paylaştı.

Modern tüketicinin fiyata, performansa ve hatta mutfağın renk uyumuna bile büyük önem verdiğini söyleyen Kuzaltı, Türkiye’nin geleneksel ama güçlü satış kanallarından biri olan çeyiz mağazaları aracılığıyla pazarda kök salmak istediklerini belirtti. Hedefleri ise net: 3 ila 5 yıl içinde pazarın en önemli oyuncularından biri olmak.

Toshiba, Türkiye'nin 81 ilinde tam 170 servis noktasıyla hizmet verecek. Üstelik yaygın ağı sayesinde kapınıza gelen ürünün 48 saat içinde kurulum desteğini sunmayı taahhüt ediyorlar.

Ülkemize tamamen yabancı değil

Aslında Toshiba Türkiye'ye tamamen yabancı değil. İzmir Gaziemir’deki fabrikasından hâlihazırda 100’den fazla ülkeye fırın ve ocak ihraç ediliyor. Önümüzdeki süreçte bu yerli gücün Toshiba markalı diğer ürünleri de kapsayacak şekilde büyümesi planlanıyor.

Henüz masada somut bir tarih olmasa da Japon mühendisliğinin Türk üretimiyle daha sık buluşacağı yeni yatırımların sinyali şimdiden verilmiş durumda.