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Fiat’ın Çok Satacak Yeni Otomobili Grizzly’nin İç Mekân Tasarımı Ortaya Çıktı!

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Fiat’ın yakın zamanda duyurduğu yeni SUV’u Grizzly’nin iç mekân tasarımı ortaya çıktı.

Fiat’ın Çok Satacak Yeni Otomobili Grizzly’nin İç Mekân Tasarımı Ortaya Çıktı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’nin en çok otomobil satan markalarından biri olan Fiat, geçtiğimiz aylarda “Grizzly” ismini verdiği yeni modelini resmen duyurmuştu. SUV tipinde olan bu otomobil, Renault Duster’a rakip uygun fiyatlı bir model olarak gelecekti. Aracın dış tasarımı paylaşılsa da içinden bir görüntü şimdiye kadar görememiştik.

İşte tam olarak bu konuda çok önemli bir gelişme yaşandı. Motorpride isimli bir otomobil odaklı Instagram sayfası, Grizzly modelinin iç mekânından görüntüleri resmen bizlerle buluşturdu. Gelin nasıl bir tasarıma sahip olacağına bakalım.

İçerikten Görseller

Fiat’ın Çok Satacak Yeni Otomobili Grizzly’nin İç Mekân Tasarımı Ortaya Çıktı!
icmeken

Grizzly’nin içi böyle olacak

icmeken

Görüntülere baktığımızda Fiat Grizzly’nin tıpkı dışında olduğu gibi içinde de kendine özgü bir tasarım diline sahip olacağını görüyoruz. Panda ile aynı altyapıyı paylaşsa da iç kısmında ondan bir hayli farklı olacak. Tamamen siyah kaplamalar ilk olarak dikkat çeken kısımlarından. Şık ve sade bir görünüme sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Ön konsol tasarımı da değişikliklerle geliyor. Ortada henüz boyutunu bilmediğimiz geniş bir ekran yer alacak. Dikişli bölümler üst kısımda karşımıza çıkıyor. Pratik bir eşya bölümü, yeniden tasarlanan vitesin de bulunduğu orta konsol, 80’lerdeki ikonik Fiat logosundan esinlenen detaylara sahip koltuklar da dikkat çeken diğer kısımlarından. Direksiyonun Panda’ya benzer olacağını da belirtelim. Grizzly’nin 2026 sonuna kadar gelmesini bekliyoruz. Tüm resmî bilgileri ve görüntüleri o zamana kadar alacağız.

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