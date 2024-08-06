Düşünsenize, 1990'ların başında sokaklarda gezinirken gözünüze çarpan o eski kasa Toyota Corolla, aslında ne kadar çok hikâye barındırıyor olabilir? Belki de çoğumuz için sıradan bir aile arabası olarak görünen bu araç, aslında birçok özelliği ile dönemin ötesinde yenilikler sunmuştu.

Türkiye’ye geldiğinde “astsubay arabası” olarak da bilinen Toyota Corolla E100, dünyanın en popüler arabalarından biri olarak biliniyor.

Güzel görünen, kullanımı pratik, temel sürüş performansının evrimi ve ruhu tatmin eden güvenlik duygusu ile piyasaya sürülen Toyota Corolla E100’ün bilmediğiniz veya tekrardan göz atmak isteyebileceğiniz özelliklerini sıraladık.

Toyota Corolla E100 hakkında:

Global başarı sağladı.

Motor seçenekleri ile dikkat çekti.

Sürüş keyfi sunuyordu.

ABS, emniyet kemeri ve ön bardak tutucu gibi öncü özellikleri vardı.

Çeşitli gövde tipleri sunuyordu.

Global başarı sağladı.

Toyota Corolla E100, 1991-1998 yılları arasında üretilmiş olup dünya genelinde büyük bir başarı elde etti. Japonya'dan Amerika'ya, Avrupa'dan Avustralya'ya kadar birçok pazarda satış rekorları kırdı.

Bunun nedeni ise araçta kullanılan yenilikçi teknolojiler ve dayanıklılığıydı. E100, sağlam yapısı ve ekonomik motorları ile kullanıcılarının gönlünde taht kurmuştu.

Motor seçenekleri ile dikkat çekti.

1,3 l, 1.6 l ve 2 l motor seçenekleri sunan E100, farklı pazarların ihtiyaçlarına göre çeşitli güç ve performans seçenekleri sağlıyordu. En popüler motorlardan biri 1,6 l, 4A-FE motor, 114 beygir gücü ile etkileyici bir performans sunarken, 2 l, 2C motor ise özellikle uzun yolculuklarda ve yüksek hızlarda üstün performans sergiliyordu.

E100 serisi, manuel ve otomatik şanzıman seçenekleri ile de kullanıcılarına sürüş tercihlerine göre alternatifler sunuyordu.

Sürüş keyfi sunuyordu.

Süspansiyon sistemine gelince, E100'ün ön kısmında bağımsız MacPherson strut, arka kısmında ise bağımsız çift salıncak süspansiyon sistemi bulunuyordu. Bu sistem, aracın yol tutuşunu ve sürüş konforunu büyük ölçüde artırıyordu.

ABS, emniyet kemeri ve ön bardak tutucu gibi öncü özellikleri vardı.

Güvenlik özellikleri arasında ABS (Anti Blokaj Fren Sistemi) ve sürücü hava yastığı gibi dönemin birçok otomobilinde bulunmayan ileri teknolojiler yer alıyordu. Arka emniyet kemeri de yine bu öncü özellikler arasındaydı.

Ayrıca kullanıcı konforu da düşünülmüştü. 1994’ün sonlarında ön bardak tutucular da arabaya eklenmişti. E100'ün bu özellikleri, onu sadece güvenilir bir aile arabası değil, sürüş keyfi ve güvenliği bir arada sunan bir model hâline getiriyordu.

Çeşitli gövde tipleri sunuyordu.

Toyota Corolla E100, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap edebilmek adına çeşitli gövde tipleri ile sunuldu. Sedan, liftback, hatchback ve station wagon gibi modeller, geniş bir müşteri kitlesine ulaşmayı sağladı.

Sedan modeli, özellikle aileler ve iş kullanıcıları tarafından tercih edilirken, liftback ve hatchback modelleri gençler ve daha dinamik bir yaşam tarzına sahip olanlar için idealdi. Liftback modeli hem spor bir görünüm sunuyor hem de arka koltukların katlanmasıyla geniş bagaj hacmi sağlıyordu.

Eski kasa E100 Toyota Corolla, sadece bir otomobil değil aynı zamanda bir dönemin de simgesiydi. Tüm bu özelliklere bakınca da Toyota’nın dünya genelinde neden bu kadar sevildiğini bir kere daha anlıyoruz.

Bu arabaları da inceleyebilirsiniz: