Trafikte Tartışmak İçin Aracından İnenlerin Ehliyetlerine El Koyulacak!

Açıklanan yeni düzenlemeye göre trafikte tartışmak için aracından inenlerin ehliyetine el konulmaya başlanacak.

Ülkemizde yaşanan bir dizi vahim olayın ve mahkemeye taşınan problemlerin çoğu trafikte bir anlık gafletle yaşanan olayların beraberinde geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün bu konuyla ilgili yeni bir gelişme paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada artık trafiği tehlikeye atanlara yönelik caydırıcı önlemler alınacağını belirtirken, saldırı amacı ile aracından inenlerin ehliyetine el konulması gibi yaptırımların uygulanmaya başlayacağını belirtti.

Kaza sonrası olay yerini terk edenlere de ceza geliyor

Aynı zamanda yine trafik kazalarında yaşanan olayın ardından herhangi bir rapor dahi tutulmadan olay yerini terk edenlerle ilgili olarak da yeni bir düzenleme geliyor.

Gelecek olan yeni düzenleme ile birlikte trafik kazalarında zaruret dışında olay yerinin terk edilmesi ayrı bir suç olarak kapsama alınacak.

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